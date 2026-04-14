鴻海磷酸鋰鐵電池今年量產 Model C北美版啟動在地化布局

鴻海發言人巫俊毅今日表示，公司高雄電池中心現階段將初步以磷酸鋰鐵電池為主力產品，今年正式邁入量產階段。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）加速電動車布局，發言人巫俊毅今日表示，公司高雄電池中心現階段將初步以磷酸鋰鐵（LFP）電池為主力產品，今年正式邁入量產階段，並同步推進Model C北美款開發，透過電池自製與整車設計整合，強化進軍北美市場的競爭基礎。

巫俊毅提到鴻海電池布局規劃，目前以磷酸鋰鐵技術為核心，高雄和發電池中心規劃產能約1.27GWh，預計今年進入量產。由於電池成本占整車比重至少達三成以上，自製電池將有助於提升整體自製率與成本掌控能力，成為電動車業務發展的關鍵支撐。

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除了磷酸鋰鐵電池之外，鴻海多年前就已切入半固態與固態電池技術，巫俊毅認為，固態電池在安全性與能量密度上具備潛力，可望作為下一階段發展方向，未來將視技術成熟程度逐步導入量產體系，形成從現有技術到次世代電池的完整布局。

在整車與市場策略上，鴻海正在推動的「Model C北美款」是針對美國市場法規進行調整設計。巫俊毅表示，該車型將優先於台灣市場銷售，後續再視市場條件推進至北美，作為進軍海外的重要載體。集團透過「設計、零組件、模組到整車製造」的一條龍服務模式，結合電池、電機與電控（三電系統），打造完整解決方案，提升整體附加價值與產業話語權。

為支撐北美與全球市場拓展，鴻海近年持續強化供應鏈布局，目前已在全球24個國家建立超過240個營運據點，透過CDMS（Contract Design and Manufacturing Service，委託設計與製造服務）模式，依據客戶需求彈性調整生產地點與產能配置，以降低地緣政治與關稅風險。

巫俊毅強調，隨著電動車產業競爭加劇與成本壓力上升，未來將逐步走向專業分工模式，傳統車廠不再全面自製，而是將製造與供應鏈管理交由具規模與效率優勢的業者。鴻海正是看準此一趨勢切入電動車市場，並藉由電池自製與全球布局，增進在產業鏈中的關鍵地位。

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