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北市居不易、找停車位也不輕鬆 每1.8人才有1人有自有車位

2026/04/14 15:07

北市擁車一族、僅55.6%有自己的車位。（記者徐義平攝）北市擁車一族、僅55.6%有自己的車位。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕北市擁車一族、僅55.6%有自己的車位。根據交通部發布資訊、2024年六都開車族擁有自有車位比率，以桃園市最高、約73.2%，也就是每1.37個車主就有1個有自有車位，反觀雙北市則在6成以內，又以台北市比率最低，平均每1.8個車主才有1個擁有自有車位。

進一步觀察六都開車族每次回家找停車位平均需要花費多久時間，台北市、新北市、桃園市以及台中市等四都均超過10分鐘，又以台北市花費時間最久、約11.3分鐘，反觀台南、高雄等南二都均不用9分鐘。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市車位供需情形明顯較其它五都要來得吃緊，尤其台北市公寓占比高，基本上都不會有自己的車位，加上白天到台北市上班的工作人口眾多，車位需求明顯大過供給，甚至出現同一個車位白天、晚上分段出租給不同車主的情形。

北市車位平均租金 較南二都翻倍

進一步觀察2025年六都車位行情以及月租金，根據信義房屋彙整，車位價格以台北市最貴、一個平均約287.8萬元，且新北市、高雄市平均車位價格均超過200萬元，而台南市車位價格最便宜、一個平均約155.4萬元。

至於，2025年六都車位月租金平均行情，台北市最高、月租金平均約2979元，第二名則是新北市、平均約2610元，其它四都車位平均月租金行情、全數不到2千元，台南、高雄市等南二都更不到1500元。

曾敬德指出，台北市車位月租金行情，對比台南市以及高雄市等南二都，高出1倍之多，顯見台北市除居不易，甚至找個停車位，或者租車位的成本也相當不容易。

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