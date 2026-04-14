東元搶攻農用、商用無人機市場 未來3年發展正向

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）總經理高飛鳶今日表示，東元近年拓展含無人機等電動載具動力系統商機，並強化台灣製造產能，以供應歐美等全球客戶，以北美農用需求為主要發展目標；目前電動載具產品佔東元機電事業群營收比重約5%，期待未來3年突破。

東元今日參加2026台北國際汽車零配件展 （TAIPEI AMPA），主要產出3項新產品，包含今日首次亮相的扁線油冷高功率次世代電動大巴動力系統，以及農用無人機動力系統、供應中型電動巴士的中置電驅橋，供給台灣與北美、墨西哥、歐洲、印度等海外客戶。

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東元指出，此次展出的高酬載無人飛行載具動力系統解決方案，採用 T Power Air 12.5kW 扁線馬達，單軸最大拉力可達76.5公斤，已成功應用於農用無人機。東元規劃於今年再推出高酬載商用無人機扁線馬達與大功率電子調速器，進一步覆蓋10-100kg 農用無人機及無人機即服務 （DaaS） 應用市場。

東元電機機電事業群總經理王榮邦進一步說明，目前東元的無人機事業除小型無人機的動力系統外，也致力於高酬載無人機的動力系統，可應用於農用、商用，以及消防救災、光電板清洗及農藥噴灑作業等多元場域。

近年美國持續強化國防與資安，禁止中國無人機廠商產品，不過北美農用無人機需求強勁，也成為東元機會。王榮邦指出，東元的無人機動力系統除已經出貨台灣無人機廠商，正在強化產能以拓展海外，從整機需求來看，全球商用無人機市場有150億美元規模，東元的動力系統大有發展空間。

針對產能規劃，王榮邦說明，東元中壢廠也建置無人機動力系統產能，小型無人機動力系統已經符合量產規模、正在添購新設備，年底將達到50至70萬顆產能：高酬載的農用無人機則正在建置產線，預期下半年到位，年底可達4至6萬顆產能。至於電池則預計尋找策略夥伴合作，電控則是東元設計、委外代工。

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