越做越虧！最燒錢的「1習慣」曝光 專家警告 : 絕對不要碰

越有錢越不敢花！日本醫生揭「存錢成癮」的背後真相。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕要過得幸福，關鍵不在於賺多少，而在於如何使用金錢。日本醫師和田秀樹指出，世界上最昂貴的嗜好，其實不是賭博、旅行或藝術收藏，而是「存錢」。一旦把存錢當成嗜好，人就會開始只為這件事而活，把幾乎所有資源都投入其中。

他直言，金錢的本質在於「使用」，而不是單純累積。如果一個人把大部分收入都用來存起來，久而久之，連花1萬日圓（約新台幣近2000元）買一瓶酒都會覺得浪費。因此，把存錢當作嗜好的人，無論擁有多少錢都不會快樂，當內心始終被「錢會變少」的恐懼支配，只會一味追求帳戶數字的增加。

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相比之下，因為沒錢而節省，或許讓人同情；但明明有錢卻過度吝嗇，反而容易讓人反感，甚至被視為格局狹隘，最終導致人際關係疏離。

和田認為，金錢應該是為了實現目標而存在，例如想買什麼、想做什麼，因此才去賺錢。一旦擁有，就應該用來創造價值，而不是把「存錢」當成人生目標。因為金錢如果不流動，不僅對個人沒有幫助，也無法促進社會發展。

「金錢是流動的」這句話，在資本主義社會尤為重要。當人們願意消費，經濟才能運轉；如果擁有資產的人選擇不花錢，反而囤積資金，那麼整個體系就會失去活力。甚至可以說，如果大家都不願意花錢，那還不如由國家統一分配資源。

他進一步指出，資本主義之所以成立，是建立在對個人財產的信任之上，允許人們自由支配財富，同時也意味著應該透過消費來促進經濟運行。但現實中，許多有錢人並未履行這樣的角色，反而選擇囤積資產，讓資金停滯。

因此他提出激進觀點，例如應該對遺產課以高稅，甚至對企業內部留存資金加重課稅。數據顯示，日本企業內部留存已創歷史新高，若對其課徵一定比例稅收，甚至足以支撐國家財政。

在他看來，問題不在於賺錢本身，而在於「有錢卻不花」。那些擁有資源卻不願提高員工薪資、也不願投資社會的企業與個人，才是對經濟體系最大的傷害。因為這等同於削弱資本主義的運作基礎。倘若只是一昧地存錢，在某種程度上等同於對資本主義的對抗行為，雖然為未來儲蓄是合理的，但仍應有界線，不能讓存錢變成唯一目的。

此外，他也提醒，擁有財富本身，很大程度來自於運氣，而非純粹能力。無論是事業成功、投資獲利，還是時機掌握，背後往往包含大量偶然因素。因此，把金錢視為「完全屬於自己」的觀念，本身就是一種誤解。

世界在不斷變動，有人因轉職或創業而致富，也有人因失敗而陷入困境。成功者或許認為是自身能力，但在他看來，很大一部分仍是運氣使然，建議金錢應該被善用、被流動，而不是被囤積。

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