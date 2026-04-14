川普拋出重磅炸彈：伊朗之後 「下一個就是古巴」

美國總統川普再次升級開戰言論，將矛頭指向古巴，透露古巴可能成為華府的下一個目標。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰爭還沒結束，美國總統川普再次升級開戰的言論，將矛頭指向古巴，透露古巴可能成為華府的下一個目標。他在白宮發表演說時暗示，一旦當前的美伊衝突結束，美國將採取行動。

川普說：「我們結束這場戰爭（2月28日開始的美伊戰爭）後可能會去古巴看看」，並重申對古巴的描述，他稱其為「失敗的國家」，這與他早前預測古巴「很快就會淪陷」的言論相呼應。

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川普告訴記者：「許多古巴裔美國人遭受了嚴重的虐待，他們的一些親屬被殺害或毆打。」他補充說：「古巴是一個失敗且破碎的國家，這個加勒比海島國幾十年來一直處於糟糕的管理狀態」。

不過，川普強調，本屆政府的首要任務仍是伊朗。在最近於佛羅里達州舉行的一次投資論壇上，他的言論更加露骨，當時他說：「順便說一句，古巴是下一個目標，但就當我沒說過這話吧。」

這些聲明的背景是古巴日益加深的危機，而美國在該地區的行動加劇這一危機。1月3日，美軍在委內瑞拉發動軍事行動，逮捕古巴總統尼古拉斯馬杜羅，此後，古巴本已脆弱的能源情勢急劇惡化。來自委內瑞拉以及隨後來自墨西哥的石油供應中斷，加劇了能源短缺和經濟壓力。

古巴總統米格爾·迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Cane）週日警告華府不要捲入可能導致兩國衝突升級的軍事對抗。他說：「如果這種情況發生，戰爭就會爆發」，並強調他的國家不希望發生戰爭。

卡內爾表示，他仍然願意「無條件」進行對話，但堅決拒絕任何在外部壓力下辭職的提議。他承認美國尚未正式要求他辭職，但他明確表示，古巴不會接受這樣的舉動。「我們將捍衛自己，如果需要犧牲，我們就犧牲」，他說道，並補充說：「古巴人民已做好為革命獻出生命的準備。」

美國一直對古巴實施經濟禁運，並威脅要對向其供應石油的國家徵收關稅。





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