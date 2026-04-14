被動元件漲價潮再添一家!太陽誘電宣布5月起部分MLCC、電感、電容漲價。（讀者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕繼全球被動元件大廠村田宣布漲價後，太陽誘電（TAIYO YUDEN）也發出漲價通知，宣布包括積層陶瓷電容（MLCC）、電感、鋁電等部分產品預計5月起開始漲價；法人則看好包括國巨*（2327）、華新科（2492）、臺慶科（3357）受惠最大，而被動元件族群中立隆電（2472）開盤就直衝漲停178.5元。

全球前三大電感廠為村田、TDK、太陽誘電，繼村田宣布漲價後，市場消息傳出今日太陽誘電發出漲價通知，包括積層陶瓷電容、電感器、鐵氧體磁珠電感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件以及鋁電电容器等產品都將漲價，至於漲價幅度則由太陽誘電業務員再與各公司聯繫。

請繼續往下閱讀...

太陽誘電在通知函中解釋，近年來包括金、銀在內的多種原材料以及其他組件價格持續上漲，儘管公司通過各項成本削減措施、盡最大努力吸收，但目前情況達到僅憑內部努力仍難以繼續應對的水平，為持續向客戶提供穩定且可靠的產品，並維持強化必要的生產能力與管理體系，遺憾的通知本次價格調漲已不可避免。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法