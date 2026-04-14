公司治理遭質疑 國票金向股東喊話、強調｢5優點｣長期經營穩健

面對外界對公司治理及經營權之爭的質疑，國票金控今日主動發布新聞稿說明自身優點（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2891）下月即將進行董事改選，4大股東爭搶董事席次，面對外界的紛擾，國票金控今日主動發布新聞稿，強調身為一家以50年歷史老牌票券為核心成立的金控公司，擁有5大優點，包括長期投資報酬率（TSR）維持在金控業前段班，具穩定的現金股利政策，近年持續精進公司治理及永續發展，再加上股東結構多元均衡，實際執行產金分離政策，未來將專注本業提升經營績效，以實質的業績成長回饋股東。

國票金日前公布 2026 年前3月自結獲利，稅後獲利8.97億元、年增123.34%、EPS0.25元。針對近日外界對於經營權議題的討論，國票金表示，希望透過5點說明，讓全體投資人與股東更瞭解公司現況及長期發展成果。

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第一、國票金過去十餘年連年獲利穩健、從未虧損，長期投資報酬率（TSR）維持於金控業前段班，並維持穩定的現金股利政策，近5年平均盈餘分配率維持在高水準。除核心票券、證券業務外，已成功跨足樂天網路銀行及國票金租賃，拓展數位金融與實體產業融資版圖。

第二、在公司治理及永續發展方面，持續精進治理架構與資訊透明度，包括歷年於臺灣證券交易所「公司治理評鑑」均維持於前 5%至20%優異級別；2025 年首獲亞洲企業社會責任獎（AREA）「社會公益發展獎」；近期獲得臺灣指數公司（TIP）永續評鑑 AAA 最高等級。顯示國票金在環境、社會及公司治理（ESG）三大面向實力，已具備與國際接軌的最高水準。

第三、國票金控核心子公司國際票券（IBFC），是一家1977年由公股銀行共同籌設，並於 2007 年 11 月全面民營化（政府二次金改之民營化政策）的老牌票券公司，經營至今已50年。身為國內少數轉型民營化的金融機構，長期深耕貨幣市場與債券市場，扮演中央銀行貨幣政策傳導的重要橋樑。

第四、國際票券身為票券業領頭羊，經營績效卓越，兩度獲台灣金融研訓院「台灣傑出金融業務菁業獎」的最佳票券金融公司獎。近年更積極響應國家能源政策，截至 2025 年底，國票綠能融資授信餘額突破150 億元，涵蓋太陽能、儲能、離岸風電等領域。更連續6年獲經濟部「光鐸獎—優良金融服務獎」，創下票券金融業紀錄；也是國內首家參與並推動永續發展票券（俗稱綠色票券）（CP2）承銷的金融機構，協助企業透過綠色融資管道降低籌資成本。

第五、國票金控是國內極少數股東結構多元均衡，且所有個別民股均不超過10％，實際執行產金分離政策的金控公司。國票金強調，股東結構涵蓋不同專業背景與經營理念，各方股東基於股東行動主義積極參與決策，形成了強大的相互監督力量，確保每一項重大決策皆須經得起專業與法規的嚴格檢視。董事會採共識治理，讓各方股東暢所欲言，將多元意見轉化為經營智慧，確保公司長遠發展，且在多元股東的相互嚴格監督下，國票金落實資訊公開與透明化，確保治理品質。

面對外界質疑公司治理不佳，國票金強調，透過股權多元均衡，已成為實踐「商業民主」的最佳場域，也是確保公司治理高度透明的關鍵。在歷年臺灣證券交易所「公司治理評鑑」中均名列前茅，並獲得臺灣指數公司（TIP）永續評鑑 AAA 最高等級肯定，充分證明多元股東結構帶來的正面效益，成為台灣最透明的金控公司。

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