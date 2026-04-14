邊環遊世界邊創業！一年後他們衝出「10億元營收」 成功心路曝光

Tricia Redulla與男友Max共同創立了一家護膚品公司。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一邊環遊世界、一邊創業，竟能在一年內創造高達3300萬美元（約新台幣10.4億元）營收。美國一對年輕情侶創業者，將生活方式與事業結合，在全球多地移動辦公，同時透過當地產品和消費模式找到靈感，成功打造出快速成長的保養品牌。

《商業內幕》報導，故事起源於2023年，保養品牌Sky and Sol共同創辦人Tricia Redulla的男友Max，在攀登非洲吉力馬札羅山時，因找不到適合且不刺激皮膚的防曬產品，意外產生創業靈感。

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回到美國德州奧斯汀後，兩人開始構思以牛脂（tallow）為基礎的防曬產品，並在租約到期後決定展開一邊旅行、一邊創業的生活模式。在離開美國之前，他們就開始向美國市場銷售防曬霜。

兩人首站選擇夏威夷，停留約1個月，在不同Airbnb間移動，同時維持固定工作節奏，白天觀光、其餘時間專注遠端經營公司。雖然處於旅行狀態，但產品銷售迅速起飛，品牌在美國市場開始產生穩定收入。

在返回美國過節後，兩人搭乘從邁阿密前往英國的郵輪，展開特殊的「海上辦公室」生活。期間，兩人分工明確，一人負責行銷與網紅合作，另一人專注廣告投放與商業顧問合作，加速品牌成長。抵達歐洲後，他們也開始在不同國家比較防曬產品，從質地、包裝到使用感受進行研究，並引入日本與韓國市場的產品設計靈感，優化自家產品。

在歐洲與冰島等地持續移動後，他們逐漸意識到長期旅行帶來的疲勞與生活不穩定性。不過，在冰島等地的文化觀察，也讓他們更理解不同市場的產品習慣與消費差異。

結束長達一年的全球移動生活後，兩人已回到美國，重新建立固定居所與生活節奏，如今公司年銷售額達到了3300萬美元。他們坦言，雖然「一邊旅行一邊創業」帶來極大成長與營收成果，但過程相當耗費精力，未來不會再選擇持續一整年的旅行創業模式。不過，也強調，這段經歷讓品牌快速成長，也奠定長期發展基礎。

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