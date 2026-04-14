還沒交屋就後悔？南港豪宅買家減價逾千萬讓渡

央行選擇性信用管制雖然在3月出現鬆綁趨勢，但實際後座力仍強。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕交屋前減價讓渡。台北市東區門戶計畫、南港知名都更案近期陸續交屋，不過，根據內政部實價網最新揭露，該建案15樓其中一戶，2021年3月預售買進總價為2億8602萬元，但卻趕在今年年初交屋前以2億7380萬元讓渡，減價金額為1222萬元、減價幅度近4.3%。

房產業者指出，該戶預售買進時間點，若登記自然人，兩戶以內還可以貸款5.5成，三戶以上則可貸款4成，但2024年9月19日的第七波選擇性信用管制，豪宅貸款成數直接縮減至3成，也就說，買進到交屋前夕，房貸成數最多減少2.5成，若以該戶總價推估，相當於最初始的買家要再搬出超過7千萬元的現金，才能補足貸款成數縮減的落差。

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豪宅信用管制 買家搬逾7千萬現金補房貸落差

高力國際不動產業主代表服務動董事黃舒衛表示，央行選擇性信用管制雖然在3月出現鬆綁趨勢，但實際後座力仍強，甚至未爆彈可能會隨著龐大的交屋潮而出現系統性的引爆。

舉例來說，疫情以來，無論是高科技建廠、軌道經濟、房市大熱都引發大量缺工的現象，預售工期延宕兩三年已經不是新聞，但可怕的是，房價還在漲、貸款成數還在縮，最終結果可能是像是該豪宅案從原本貸款成數5.5成以上，降至3成，等於交屋時要多拿出1.5成的現金。

另外，更嚴重的是許多原本在高價住宅總價紅線下的預售案，隨著房價膨漲，最後也掉入限貸的圈套。也因為避免2023年「平均地權條例」預售屋禁止轉售的死胡同，所以主管機關才會祭出不溯及即往、可讓渡預售契約的解套變通。但整體而言，2023年7月之後才進場、沒有退路的預售買方，未來能不能安然度過交屋的坎，如果沒有周全的配套或下車機制，不但考驗買方也考驗建商。

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