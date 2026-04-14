焦點股》康舒：AI快車發動 帶量漲停

康舒持續優化出貨結構，今年初已正式發布新世代AI伺服器1MW高壓直流電源系統產品。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕台積電（2330）法說會之前市場嗨翻，帶動加權指數今日盤中創下歷史新高，電源供應器廠康舒（6282）搭上AI伺服器快車，在市場資金青睞之下，加上營運表現回神，截至上午11時26分暫報漲停價50.4元，成交量2萬9376張，尚有超過8900張漲停價委買單尚未成交。

回顧康舒3月營收31.46億元，月增15.4%、年增18%，第一季營收85.8億元，季減6.6%、年增20.1%。其中，企業用電源3月份營收佔比38%；與去年同期相比成長，主要增加為燃料電池、美國市場之資料中心等電源產品助攻；電信電源佔比39%，新事業佔比6%，金屬沖壓佔4%，皆較去年同期成長。

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康舒3月消費用電源3月份營收佔比13%，與去年同期相比減少。管理層近年持續優化出貨結構，今年初已正式發布新世代AI伺服器1MW高壓直流電源系統產品，鎖定散熱與電力使用效率改善需求，積極加速研發並與客戶合作，切入雲端服務供應商（CSP）供應鏈。

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