沒嚇崩？中國商界：奧班下台可能更好 料最快3個月見真章

匈牙利總理奧班長期以來一直是北京在歐盟內部最親密的盟友。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕在匈牙利執政長達16年的總理奧班（Viktor Orban）12日在大選中落敗，此前他已將匈牙利打造為俄羅斯和中國在歐洲最好的朋友，外界關注，可望成為新總理的馬格雅（Peter Magyar）曾表示會審視和中國的合作項目，對此，部分中國商業人士透露，「沒有必要恐慌」，甚至認為貪腐的奧班體制下台也許更好。

綜合港媒報導，這次匈牙利選舉被視為該國將進一步靠攏東方（俄羅斯和中國），還是更傾向歐盟主流的全民公投。在烏克蘭戰爭後，其他歐盟成員國停止從俄羅斯進口能源，奧班政府卻繼續購買俄羅斯能源；當其他國家對中國投資態度冷淡時，匈牙利一直對中國投資持開放態度。

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45歲的馬格雅是律師出身，曾公開批評過往匈牙利和中國的大型合作項目存在過度依賴、透明度不足等問題，並明確提出，上台後將重新審視各類合作項目，以減少對中國資本的依賴。由此，有分析指，匈牙利新政府對中國政策的不確定性將上升。

香港《南華早報》指出，中國企業近年來在匈牙利投資了數千億美元，他們最關心的是政策的穩定性。

匈牙利中國商會祕書長鄒順鵬直言，商會最關心的是政策能否保持穩定、一致且透明。他預料中企短期可能面臨政策波動，建議先觀察勝選的「尊重與自由黨」（Tisza）接下來3個月至半年的實際行動後再做評估。他並稱，旗下擁有160名成員的商會已做好準備，在過渡時期支援當地中企。

鄒順鵬說，「沒必要（對大選結果）恐慌；我們預期雙方（中國與匈牙利）關係將會發展下去，因為這是唯一符合雙方利益的道路。」「這只是適應新風格的問題。」

一些中國商界人士私下表示，匈牙利在野黨「尊重與自由黨」（Tisza）勝選或許更好，因為奧班的腐敗體制一直在拖累該國經濟，並掠奪中國企業。

一名不具名的歐盟高級官員表示，奧班下台對歐盟和中國關係可能影響不大。「他們或許不會像奧班的外交官那樣在布魯塞爾採取阻撓行動，但預計他們會與北京保持良好關係。」多年來，奧班政府一直被視為歐盟內部的破壞者，經常阻撓歐盟懲罰俄羅斯入侵烏克蘭和對中國不利的政策。

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