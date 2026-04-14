在日本沒人要、一出海身價飆漲百倍 ! 日媒揭「這商品」海外正瘋搶

日媒指出，遺產拍賣起源於1970年左右的北美，是處理個人物品的最終方式。（擷取自社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕許多被遺忘在父母老家的舊物，在日本國內只能賣出幾千日圓，但在海外市場能卻賣出令人意想不到的高價，甚至成為真正的「寶物」。日媒指出，這些「遺產拍賣」賣到海外後，價格從幾千日圓飆升至約25萬日圓（約新台幣近5萬元），帶動了日本二手市場快速擴張，預估2030年相關市場規模將突破4兆日圓。

據報導，日本買家從本地擴展到全球，價格與成交機會往往同步放大，例如在日本不太受歡迎的翡翠擺件，在美國卻極具人氣。一件在日本只值幾千日圓的香爐，在海外可能以1600美元（約新台幣25萬元）售出。甚至連經典老車，也高達90%被海外買家收購。

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這種名為「Estate Sale（遺產拍賣）」的服務，正是協助處理這些物品的關鍵機制。這項服務由業者代為整理、鑑定與銷售個人物品與遺物，透過全球拍賣平台與二手市場尋找買家。從上架、成交到出貨與售後，全程由專業團隊處理，扣除費用後將收益回饋給委託人，讓賣方幾乎不需親自操作。

據報導，這種「遺產拍賣」概念起源於1970年代的北美，戰後大量生產與消費，使得嬰兒潮世代累積了大量高品質物品，但下一代對物質的依附減弱，加上多已離家生活，導致大量遺物無人承接。於是，專門評估與處理這些資產價值的「Estate Seller」應運而生，負責為物品找到新買家。

在實務操作中，業者會為房產、車輛、家具、收藏品甚至次文化商品逐一標價，公開販售，讓買家現場或線上競標，形成類似「專業版清倉拍賣」的模式。

然而，日本在導入這套制度時，加入了文化層面的調整。業者強調「物有靈」的價值觀，除了銷售本身，還會記錄物品從出售到被新主人接收的過程，製作成紀錄冊交還委託人，讓原持有人能知道心愛之物被珍惜對待。

實務案例顯示，這些待售物品來源多元，包括過世者遺物、搬遷至安養機構時無法攜帶的私人物品等。業者倉庫中，從浮世繪、掛軸、油畫、老照片，到鐵壺、茶具甚至古董熨斗，應有盡有，許多都是數十年至百年前的手工製品。

有趣的是，這些物品中既有高價藝術品，也有看似普通的兒童玩具，顯示價值範圍極廣。業者強調，在經歷「大量生產與消費的30年」後，社會逐漸忽略物品本身的價值，但只要用心使用與理解，這些物品仍具有被珍視與傳承的可能。

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