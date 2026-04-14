全球數位廣告龍頭易主？Meta今年有望超車Google。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球數位廣告龍頭易主？根據廣告研究機構Emarketer預測，Meta今年淨廣告收入將達2434.6億美元（約新台幣7.71兆），首次超越Google的2395.4億美元（約新台幣7.58兆），登頂全球最大數位廣告商。

值得注意的是，儘管產業座次發生更迭，數位廣告市場的整體集中度仍在持續上升。 Emarketer預計，Meta、Google與亞馬遜3家合計市佔率今年將從去年的59.9%上升至62.3%，寡頭格局進一步強化。

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數位廣告市場格局正在發生歷史性轉變，根據華爾街日報指出，這項預測對市場的意義在於它標誌著Google長達多年的產業霸主地位首次遭到實質撼動，也意味著Meta的廣告商業模式已從追趕者躍升為產業標竿。

報告指出，驅動這一格局轉變的核心力量，是Meta在人工智慧與短影片廣告領域的持續押注。同時，Google在搜尋廣告市場的市佔率正面臨多方蠶食，成長動能明顯趨緩。兩家公司截然不同的成長軌跡，正在重塑整個數位廣告產業的競爭秩序。

Meta廣告業務的強勁表現，建立在短視訊產品Reels的商業化突破與人工智慧技術的深度賦能之上。

Emarketer數據顯示，Meta全球廣告收入成長率預計將從2025年的22.1%進一步提升至今年的24.1%。分析師指出，這項加速成長尤為罕見，通常情況下，體積越大的平台成長越難維持，而Meta卻呈現出反常規的提速態勢。

Reels是這一輪成長的重要引擎， Meta表示，其AI推薦系統在最近1個季度將美國用戶的Reels觀看時間較去年同期提升逾30%，更長的觀看時間意味著更多廣告展示機會。根據先前報道，Reels未來12個月的營收可望達到500億美元（約新台幣1.58兆）。

Emarketer主分析師Max Willens認為，Meta在產品商業化上展現出"難得的耐心"，無論是Reels、微博客平台Threads還是即時通訊工具WhatsApp，Meta均選擇先培育用戶習慣，待用戶規模與粘性成熟後再引入廣告變現，這一策略正在收穫回報。

AI的影響不止於內容推薦，也在改變廣告主的創作方式。 Meta揭露，視訊產生工具的營收營運率在第4季已達100億美元（約新台幣3168億），不過，這場AI驅動的成長攻勢代價不菲，Meta今年資本支出預計將高達1350億美元（約新台幣4.27兆）。

至於Google的廣告版圖橫跨搜尋、YouTube、第三方網路廣告等多個領域，但多重壓力正在同步侵蝕其成長空間。

Emarketer預計，Google今年全球廣告收入成長將維持在11.9%，與前一年持平，與Meta的加速形成鮮明對比。在最核心的搜尋廣告市場，Google的美國市場佔有率預計將降至48.5%，這將是十餘年來首次跌破50%。

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