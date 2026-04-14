焦點股》台玻：日東紡股價創新高 爆量震盪

日東紡股價創新高，台玻股價爆量震盪。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到日東紡股價站上30400日圓歷史新高價之故，玻璃股台玻（1802）昨日股價直衝漲停後，今日早盤再度開高來到69.3元，孰料引爆賣壓出籠、股價大幅震盪，被股民戲稱「雲霄飛車」，截至10:26分為止，股價上漲4.8元、暫報68.2元、漲幅逾7.57%，爆出20萬張成交量。

受到AI高速傳輸需求延續，近期CCL（銅箔基板）與玻纖布族群股價持續走強，包括聯茂（6213）、台燿（6274）、台玻同步走高，由於高階玻纖布需求持續上漲，台玻則在3月董事會通過，因應市場對高階玻纖布需求，針對桃園廠、鹿港廠窯爐改建，擴充產能、提高市佔率，預計投入47億元。

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觀察三大法人動向，外資昨日買超逾2萬張、自營商買超2197張，主力買超5.1萬張，不過，法人表示，台玻上波高點來到73.5元，不過由於股價震盪劇烈，常常出現「隔日沖」，尤其是漲停後隔日出現賣壓，恐還需震盪整理，建議投資人買黑不買紅。

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