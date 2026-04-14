焦點股》南亞科：法說會報喜 股價漲不動

南亞科法說會報喜，股價漲不動。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科 （2408）昨法說會報喜，獲利大爆發，全年都將維持高毛利，激勵今股價開高走高至240元，但截至10點23分，股價回到227元，僅上漲1.5元、漲幅不及1％，成交量近10萬張，呈現利多卻漲不太動的鈍化走勢，顯示投資人對記憶體前景仍有疑慮。

南亞科受惠DRAM平均售價上升超過70%，大大抵銷農曆過年等因素致銷售減少4%至6%，帶動第1季營收達490.87億元、季增63.1%，毛利率勁揚至67.9%、季增18.9個百分點，稅後淨利260.58億元、每股稅後盈餘8.41元，每股淨值62.25元。營收、毛利率及獲利皆創史上最強的一季。

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南亞科預估第二季DRAM價格漲幅約在雙位數百分比，高毛利率不只第二季可維持，第三季及第四季也會延續，預期DRAM供不應求到2027年。泰山新廠正在建置無塵室及廠務設施，預計明年第一季裝機，並如期量產。

對於近期現貨市場價格鬆動、下跌，引市場疑慮，南亞科認為，現貨市場比例相對小，價格的鬆動是先前現貨市場將價格炒作到不合理，現在即使價格回跌，還是比正常的價格還來得高。整體市況不受現貨市場影響，預期長期仍是穩定的走勢。

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