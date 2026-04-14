要飛又要撐！國產「無人機基地臺」單台造價破百萬、數發部曝研發內幕

數發部表示，通訊用途無人機要求長時間滯空，必須能穩定運作數小時以上，而載重能力也是一大技術門檻。

（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕為強化災害情境下的通訊韌性，數位發展部正推動「高空基地臺」計畫，將通訊節點延伸至空中，補足地面設施在極端狀況下的不足。該計畫以國產雙旋翼無人機為核心載具，目標打造具備長時間滯空與高載重能力的空中通訊平臺，並與既有電信網路整合，建立多層次備援架構。

規格砍掉重練 高酬載與長滯空的平衡難題

數發部資源管理司副司長陳玟良表示，本計畫的需求其實與一般商用無人機不同，傳統無人機多半是短時間飛行，例如幾分鐘到數十分鐘，但通訊用途要求的是「長時間滯空」，必須能穩定運作數小時以上，而不是短暫升空，因此在設計規格上就有很大差異。

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此外，載重能力也是一大技術門檻。高空基地臺須能承載至少50公斤以上的通訊設備，同時維持數小時的穩定飛行，這在現有無人機應用中相當少見，無法直接套用市面機型，必須依需求重新開發專用機體。

目前系統設計以承載約50公斤為目標，未來希望進一步提升至75公斤。然而，載重增加將直接影響飛行性能與續航時間，也使設計更具挑戰。為在重量與效能之間取得平衡，基地臺設備必須同步朝輕量化發展，同時維持既有通訊品質。為此，團隊正與電信業者及研究機構合作，持續優化整體設備與系統整合。

氫能源上陣 造價百萬等級的技術試煉

此外，無人機動力系統採用氫燃料電池取代傳統鋰電池，主要原因是鋰電池重量較重，且續航時間有限，而氫燃料電池能在重量與續航之間取得更好的平衡，較符合長時間滯空的需求，因此整體系統設計也必須配合這樣的能源架構進行調整。

另外，在飛行高度方面，目前相關平臺的設計上限大約在2公里以下，但實際運作仍需視任務需求與法規限制而定。至於運行效率方面，如果以較單純的情境來看，整體任務（包含升空與返回）大約可以在1至1.25小時內完成一次。

陳玟良指出，在實際測試過程中發現設備升空並長時間運作時，涉及的技術挑戰比原先預期更高，因此才開始從頭進行重新設計與優化。這部分需要團隊投入相當多時間，尤其是因為屬於特殊規格設備，從設計、驗證到測試，每個環節都必須重新來過，無法直接套用既有標準，單一無人機造價成本已達百萬元等級，因此也提高了開發門檻，對產業而言，這類應用仍存在不確定性，這也是政府先行推動概念驗證（POC）的原因。

而現階段最重要的目標，是先確保設備能順利升空，並在指定位置建立穩定的通訊節點，這也是目前整個計畫的核心任務，因此對於更細部的營運情境，仍在後續評估中。

產官學研跨域動員 預計第三季展開飛測

數發部簡任技正陳威呈進一步補充，在推動模式上，本計畫採取「產官學研」跨域合作架構。由國內三大電信業者共同參與，並結合臺北科技大學、台鋼科技大學，以及財團法人電信技術中心與財團法人工業技術研究院等單位，提供關鍵技術支援。

此外，考量飛行管理與場域測試需求，亦與交通部民用航空局及經濟部相關單位合作，進行空域申請與無人機場域測試規劃，整體透過跨部會協作與多方資源整合，逐步建構高空通訊平臺的技術驗證與應用基礎。

在法規與空域管理上，所有飛行測試皆須符合民航規範，包括飛行路徑、空域限制與安全風險評估等均需經特種實體審驗程序，相關申請已於去年12月送件，目前仍在審查中，預計第三季完成審驗後，才能正式展開飛行測試。

數發部規劃，將先以現有設備完成完整測試與驗證，目標於今年10月達成系統展示成果；待技術成熟並確認可行後，再逐步開放產業參與並評估擴大應用，為臺灣建立更具韌性的通訊備援體系。

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