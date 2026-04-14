擁795萬退休金！6旬公務員夫妻看存摺後傻眼 問題出在「這習慣」

每個人都希望在辛苦一輩子之後，能真正享受屬於自己的退休生活，但用錢習慣卻可能導致荷包大縮水。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕69歲的內藤隆（化名）與同齡妻子綠（化名）為日本前公務員，婚後長期採「各自管理財務」。兩人退休後共領取約4000萬日圓（約新台幣795萬元）退休金，並靠每月約36萬日圓（約新台幣7.1萬元）年金過生活。未料因長期維持高消費習慣，加上娛樂、旅遊及支援子女與孫子等支出增加，需不斷動用老本，直到一次房屋修繕費分擔問題爆發衝突，讓兩人首次面對面攤開存摺，驚覺存款已大幅縮水。

日本媒體報導，內藤隆與綠兩人於20多歲時在職場相識並結婚。婚後長期維持「各自管理財務」的模式，僅在房貸、伙食費與子女教育費等共同支出上平均分擔，其餘開銷則互不干涉。

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即便退休後，兩人仍延續這樣的習慣，內藤隆與友人打高爾夫，綠則與朋友泡溫泉旅遊，各自享受生活，經濟上保持高度自由。夫妻每月合計年金收入約36萬日圓（約新台幣7.5萬元），意味著即使只靠兩人的退休金，也能過著舒適的退休生活。

然而，在靠退休金生活幾年後，內藤隆開始感到不安，「我覺得我的存款減少得比我預想的還要多」。

兩人在60歲退休時，共領取約4000萬日圓退休金，其中2000萬日圓（約新台幣397萬元）用於提前償還房貸，剩餘2000萬日圓則各自分得1000萬日圓（約新台幣198日圓）自行管理。他坦言：「我的退休金很充足，所以晚年生活應該不會有什麼問題。」

儘管年金收入穩定，但因長期維持在職時期的消費習慣，加上給其他包括娛樂、旅遊、給子女與孫子等費用支出增加，兩人每月開銷各自約達30萬日圓（約新台幣5.9萬元），導致需不斷動用存款填補差額。

內藤隆69歲時，其存款已跌破400萬日圓（約新台幣79萬元），綠的存款也僅剩約600萬日圓（約新台幣119萬元）。而一次老舊住宅進行修繕估價，他們開始討論「各自要付多少錢」時，他們才首次向彼此攤開財務狀況，兩人同時跪倒在地。

房屋外牆與屋頂維修費用約需250萬日圓（約新台幣49萬元），但在討論分擔方式時，兩人意見嚴重分歧。內藤隆認為「沒必要修繕，既然是你提議，就該由你全額負擔」，而美登里則主張「房子是共同財產，應平均分攤」。

最終雙方為此爆發激烈爭吵，也讓兩人首次意識到，長年各自管理財務的模式，可能在面對重大支出時埋下隱憂。面對逐漸縮水的資產，內藤隆無奈表示：「再這樣下去，存款恐怕很快就會耗盡。」

報導表示，夫妻間常見的衝突來源之一是「家庭財務」。夫妻雙方常常因其中一方的愛好或昂貴的消費而產生分歧，例如「我們現在真的應該買嗎？」另一方面，有些夫妻選擇分家管理財務，除了共同支出外，其他一切都各自獨立。

只要夫妻雙方都有工作，收入穩定，即使他們各自管理自己的財務，家庭財務也能順利運轉，甚至看起來比共同管理財務的家庭婚姻問題更少。報導表示，雖然這些夫妻看起來生活美滿，日常衝突也較少，但他們退休後卻可能面臨突如其來的「退休財務危機」。

報導認為，如果已經退休了，卻繼續沿用工作時的理財習慣，而收入完全依賴退休金，那麼退休後的家庭財務狀況可能會迅速崩潰。報導建議，即使退休後夫妻繼續各自管理財務，至少也應該定期了解彼此的財務狀況，並制定未來的收支計劃。

否則，就像這對夫妻一樣，可能在不知不覺中就發現自己不僅在財務上，而且與配偶的關係也出現了嚴重裂痕。

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