63歲獨居嬤月靠2.8萬生活 兒見1幕突說「這句話」讓她瞬間崩潰

子女的金援讓長者得以安心生活，但一句話、一個場景，卻可能讓多年累積的親情瞬間出現裂痕。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名63歲婦人佐和子（化名），在丈夫去世後一直過獨居生活，她每月靠兼職收入約13萬日圓（約新台幣2.5萬元），加上子女每月資助8萬日圓（約新台幣1.5萬元），再扣除約6.8萬日圓（約新台幣1.3萬元）房租後，實際每月約可支配14.2萬日圓（約新台幣2.8萬元），這樣生活也持續了3年，未料因出於疼愛孫女的送禮舉動，意外引發兒子質疑，甚至開口要求停止金援，讓她崩潰不知該如何回應。

根據日媒報導，佐和子因健康問題辭掉正職工作轉做兼職後，每月收入約13萬日圓（約新台幣2.5萬元），因經濟問題，女兒和兒子同意每月給她4萬日圓，共8萬日圓生活，起初佐和子不願答應，因為她感受不太好，但孩子要她別太勉強，最後她接受這項提議，這種生活因此也維持了3年。

請繼續往下閱讀...

有天兒子突然打電話給佐和子說：「媽，我可以停止寄錢給你了嗎？妳的錢夠用了，對吧？」佐和子對這番出乎意料的話感到驚訝，因為她的收入並沒有改變。

兒子表示：「媽，你又給我小孩寄玩具了，是不是？我們不需要，如果妳有能力，我寧願過一種不用幫忙家裡的生活，我們自己經濟就很拮据，我妻子也很辛苦，如果妳有錢，我寧願妳把錢還給我們。」聽到這話，佐和子愣了一下，因為兒女給的生活費，她的生活開銷很穩定，有時甚至還能存下一些錢。

「我不好意思接受他們的經濟資助，所以偶爾會給他們寄些食物和玩具給我的孫子。」佐和子解釋。但她也表示，這只有在兒女有資助的情況下才有可能發生。

兒子更說：「姐姐會給妳寄錢，對吧？她也有家人要養，所以她的日子肯定不好過，你明白嗎？」聽到這些話，佐和子一時不知該如何回應。

報導認為，對父母而言，子女的經濟支持無疑是一種莫大的安慰。因此，他們自然會想要以某種方式表達感激之情。然而，這種善意有時會導致意想不到的誤會，即便收到了經濟支持，父母心中仍可能產生不安，而這種不安的背後，往往是對經濟支持存在「認知偏差」。

在家庭金援議題上，專家指出，所謂「生活費支援」，實際上是用於在經濟無法維持基本生活時的補助，而非可自由支配的額外資金。

報導指出，若在接受家人金援的同時，仍有餘裕將資金用於興趣、嗜好品，甚至能存錢或購買禮物，恐意味著補助的必要性或金額已值得重新檢視。此外，從子女角度來看，這些資金往往是他們在有限生活開支中勉力擠出的支援。即使父母出於善意將金錢再用於「回饋式」贈禮，仍可能讓子女內心感到複雜與矛盾。

佐和子也坦言：「生活費支援並不是自己的錢，這是再基本不過的道理，但不知不覺間卻產生了誤解。」目前，她已與子女多次溝通，並著手檢討生活費支援的金額及整體家庭開支安排，希望建立更合理的財務分配方式。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法