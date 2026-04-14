搶攻日本政策紅利！台灣資安國家隊前進Japan IT Week、媒合破千萬

數位發展部數位產業署日前率領國內業者前進日本參與年度資安盛會「2026 Japan IT Week Spring」，並設立「臺灣資安館」。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕為強化臺灣資安產業國際布局，並深化臺日數位供應鏈合作，數位發展部數位產業署日前攜手台灣資安大聯盟（TWDDC）及台灣資訊安全協會（TWISA），率領國內業者前進日本參與年度資安盛會「2026 Japan IT Week Spring」，並設立「臺灣資安館（CYBER TAIWAN PAVILION）」，展現臺灣在零信任架構、AI資安與後量子加密等關鍵領域的自主研發實力，凸顯臺灣作為全球數位供應鏈可靠夥伴的技術能量。

數產署指出，隨著日本經濟產業省轄下情報處理推進機構（IPA）推動「SECURITY ACTION」政策，日本中小企業對資安防護的需求將顯著成長。透過此次以「國家隊」形式整體輸出，臺灣資安廠商不僅能降低進入日本市場的門檻，也能把握臺日友好契機，為資安外銷注入強勁動能。

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此次參展陣容涵蓋智慧資安、關楗、如梭世代、叡廷、誠雲、騰雲運算、智弘軟體、中華資安國際及勤晁科技等9家臺灣資安廠商，展出範疇橫跨資安託管與曝險管理、紅隊演練、後量子加密（PQC）、AI資安應用、DDoS防護、特權帳號管理與跨域資料安全等關鍵防護技術。

展會期間，數產署積極協助業者拓展商機，接觸近600家潛在合作對象，並首度舉辦廠商Pitch活動，吸引約150位國內外專家參與，進一步提升交流深度與曝光效益。

會中亦成功促成與日本指標企業如GMO網際網路集團、伊藤忠科技解決方案公司（CTC）及NSW（Nippon Systemware）等業者的商務洽談，初步估計帶動約新台幣1,350萬元的媒合商機。

此次訪日行程亦拜會日本資料中心協會（JDCC）、日本計測器工業會（JEMIMA）及慶應大學全球研究所（KGRI），進一步鏈結日本在資料中心、工業控制與數位信任等領域的資安需求。數產署強調，未來將持續透過國際展會與產業交流機制，協助臺灣資安解決方案接軌全球市場，強化我國在國際資安產業鏈中的關鍵角色，並為臺日長期合作奠定更穩固的基礎。

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