中東戰火衝擊航空 澳航稱燃油飆升恐致成本遽增

澳洲航空表示，中東戰火令航空燃油價格飆升，可能導致其今年下半年成本增加高達8億澳元。圖為澳洲航空的飛機。（路透）



〔編譯謝宜哲／綜合報導〕澳洲航空今（14）日表示，中東戰火令航空燃油價格飆升，可能導致其今年下半年成本增加高達8億澳元（約台幣179.6億元）。

根據《法新社》報導，澳洲航空14日在市場報告中指出，伊朗戰爭導致航空燃油價格升至原來的2倍以上，且價格仍「極不穩定」。

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澳洲航空聲稱，預計2026年下半年航空燃油成本將達31億（約台幣696億元）至33億澳元（約台幣740.9億元），高於先前預測的25億澳元（約台幣561.3億元）。

澳洲航空說，公司正與澳洲政府和航空燃油供應商合作，供應商對4月剩餘時間和5月燃油供應充滿信心。

澳洲航空也表示，由於乘客避開中東航線，前往歐洲的旅遊需求成長，公司從中受益。公司已將部分運輸能力從美國和國內航線重新調配，以增加飛往巴黎和羅馬的航班。

澳洲航空指出，預計2026年下半年國際航線單位營收將年增4%至6%，是先前預測的2倍。國內航線收入預計將成長約5%，高於先前預期的3%。

澳洲航空最後稱，公司將繼續密切關注市場動態，並保留採取進一步措施以因應燃油成本上漲的選項。

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