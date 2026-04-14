市場恐慌！荷姆茲海峽幾乎封鎖 現貨原油飆近150美元創歷史新高

隨著美國計畫封鎖荷姆茲海峽，引發市場對原油供應可能長期中斷的高度憂慮。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗戰爭持續升溫，帶動油價飆升，隨著美國計畫封鎖荷姆茲海峽，引發市場對原油供應可能長期中斷的高度憂慮。據 LSEG 數據與市場交易員說法，週一（13日）運往歐洲、可立即交付的實體原油價格飆升至每桶接近150美元的歷史新高，非洲原油價格也同步創下新高。

《路透》報導，作為市場基準的布蘭特原油期貨6月交割價格上漲6%，站上每桶100美元關卡。此前美國和伊朗未能就終結戰爭達成協議，美國海軍正準備封鎖經由荷姆茲海峽進出伊朗的船隻。不過，目前布蘭特原油期貨價格，仍低於2008年每桶147美元的歷史高點。

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相較之下，現貨市場中可立即交付的實體原油價格明顯更高。自2月28日戰爭爆發以來，荷姆茲海峽實質上處於受阻狀態，迫使歐洲與亞洲買家爭相尋找替代貨源。LSEG數據顯示，北海福爾蒂斯（Forties）原油週一價格達每桶148.87美元，已超越2008年高點。

這種「期現價差擴大」現象反映出，亞洲與歐洲煉油廠對非中東來源原油的強勁需求，推升可快速交付的替代油種（如歐洲與非洲原油）價格，同時也顯示市場預期供應干擾將持續一段時間。

西班牙能源公司力豹仕（Repsol）執行長伊馬斯（Josu Jon Imaz）週一表示，實體市場交易正面臨高度緊張狀態，並指出目前實體原油相較金融市場價格出現顯著溢價。

成品油價格同步走高。航空燃油價格雖已自1個月前的歷史高點回落，但仍維持高檔，約每桶200美元，較戰爭爆發以來幾乎翻倍。柴油市場亦呈現類似走勢。LSEG數據顯示，西北歐交付的柴油價格上週五（10日）約為每桶170美元，明顯高於戰前約102美元水準。

市場指出，航空燃油與柴油價格之所以特別強勢，主要因歐洲長期存在結構性供給不足，也就是區域內煉油產量低於實際需求，需仰賴進口填補缺口。

在歐洲與非洲市場，福爾蒂斯等實體原油，通常相對於「即期布蘭特原油」（Dated Brent）這一現貨基準進行溢價交易。LSEG數據顯示，目前即期布蘭特價格較6月布蘭特期貨高出超過20美元。

北海其他主要油種如Oseberg與Ekofisk，上週五的溢價亦同步刷新歷史新高。運往歐洲的美國WTI Midland原油，當日相較即期布蘭特溢價達21.85美元，同樣創下歷史紀錄。

西非方面，交易員指出，奈及利亞Bonny Light與Qua Iboe原油報價相較即期布蘭特溢價超過10美元，亦寫下該油種歷史新高。

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