國際油價又飆了！美軍封鎖伊朗港口引爆行情

國際油價週一（13日）大漲約4%。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（13日）大漲約4%，主因美國開始對自伊朗港口出航的船隻實施封鎖。而在週末針對終結伊朗戰爭的談判破局後，德黑蘭方面揚言將對其波斯灣鄰國進行報復。不過，原油期貨收盤價格自盤中高點回落，延續自2月28日美國與以色列聯手空襲伊朗、引爆戰爭以來的劇烈波動性走勢，該場衝突至今已持續超過6週。

布蘭特原油期貨上漲4.16美元或4.4%，收在每桶99.36美元。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.51美元或2.6%，收在每桶99.08美元。

盤中布蘭特原油一度大漲逾8美元，WTI漲幅也一度上漲超過9美元。

儘管現貨市場價格持續飆升，期貨交易員態度相對保守，主因美國總統川普發言反覆不定，從強硬威脅到暗示可能迅速達成停戰協議之間擺盪，增添市場不確定性。

這場戰爭已造成全球石油與天然氣供應出現前所未見的大規模干擾，主因伊朗干預荷姆茲海峽的航運。該海峽負責約全球20%的石油與液化天然氣運輸量。

川普週一表示，週日共有34艘船通過該荷姆茲海峽，但路透無法獨立核實此一數據；一般情況下，每日通行船隻超過100艘。

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