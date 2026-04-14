黃金「這時」飆破1萬美元！外媒震撼預測揭關鍵

黃金素來被視為投資者的避險天堂。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年黃金價格上漲了64%，黃金素來被視為投資者的避險天堂，不過隨著中東戰火延燒、油價劇烈波動，加上全球股市震盪加劇，黃金後市走勢也成為市場關注焦點。對此外媒整理出影響金價的3大關鍵因素，並引述專家預測指出，到了2030年，黃金價格有機會上看每盎司7000美元至1萬美元。

《Yahoo Finance》報導，黃金價格受多種因素影響，其中包括通貨膨脹、地緣政治不穩定性、經濟不確定性。

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報導表示，影響黃金價格最重要的因素之一就是通貨膨脹。當通貨膨脹率高漲時，美元的購買力下降，消費者的購買力也隨之降低。由於黃金供應有限，投資者將更多資金投入黃金市場，在高通膨時期，黃金價格往往會飆升。

報導舉例，2019年通貨膨脹率低於2%，黃金價格約為每盎司1392美元，但當通貨膨脹率飆升，2022年超過9%，黃金價格也隨之上漲，達到每盎司1800美元，漲幅約為29%。

此外，地緣政治問題也會影響黃金價格。戰爭、關稅上調或貿易爭端等事件都可能引發金價飆漲。在全球經濟情勢不明朗時，投資人會將黃金視為一種金融避險資產。

另一方面，經濟衰退、股市波動和高失業率，會讓投資人對傳統的銀行和投資產品感到擔憂，他們往往會轉向黃金作為另類投資，因為從歷史上來看，黃金相當保值。

雖然沒有人能確定黃金未來的走勢，但由於各國央行加大購金力度以及全球局勢緊張，摩根大通預測，金價將在2026年達到每盎司6300美元。

而調查顯示，隨著金融市場不確定性加劇以及對經濟狀況的擔憂，散戶投資者將對實體黃金（如金條、金塊和金幣）更感興趣。中東局勢日益緊張，以及各公司讓消費者更容易在線上或線下實體店購買實體黃金，持有金幣、金條和金塊的人將會越來越多。

報導表示，雖從歷史上看，黃金價格一直保持穩定，甚至穩定上漲，但近期的經濟變化和地緣政治緊張局勢使其價格波動加劇。例如2026年1月底，黃金價格約為每盎司5419美元，但價格隨後迅速下跌，2月2日跌至約4660美元，短短幾天就下跌了14%。

文章認為，2026年（及以後），投資者應該意識到黃金價格可能會出現更大、更快的波動。不過文章也表示，專家認為，到2030年，黃金價格可能達到每盎司7000美元至1萬美元，但要出現高的價格需要發生重大變化，包括高通膨率、經濟不確定性和貨幣貶值等因素，都可能推高金價。

此外，報導也進一步試算，若在2016年投入1000美元購買黃金，當時約可買入0.8盎司。以目前金價計算，這筆黃金如今價值約2020美元，等於報酬翻倍。

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