黃金跌了 市場打上一個大問號原因曝光

週一（13日）黃金價格下跌。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週一（13日）黃金價格下跌，美元升值以及通膨擔憂重燃是主因，在美伊和平談判週末破局之後，市場正對降息前景打上問號。

黃金現貨下跌0.3%，報每盎司4734.50美元，盤中一度觸及4月7日來最低。

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黃金6月期貨下跌0.4%，報每盎司4767.40美元。

自2月28日美以聯軍對伊朗開戰以來，現貨金價已下跌逾10%。Blue Line Futures 首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）說：「這是一個非常受頭條新聞牽動的市場。所有目光都聚焦在原油價格上，因為原油價格將決定通膨走勢，而通膨又將決定聯準會（Fed）的政策。」

上週末的談判破裂後，美軍表示將封鎖駛離伊朗港口的船隻，而德黑蘭則威脅要對波斯灣鄰國的港口進行報復。

該聲明發布後，油價飆升，推升通膨疑慮，並限縮央行的降息空間。儘管黃金具有規避通膨的作用，但高利率削弱了這種零收益資產的吸引力。

芝商所（CME）FedWatch 工具顯示，市場目前預估Fed年底前降息的概率約為29%，較一個月前的40%有所下降。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌0.2%，報每盎司75.71美元。

現貨鉑金上漲0.3%，報每盎司2050.80美元。

現貨鈀金上漲3%，報每盎司1566.15美元。

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