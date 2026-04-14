買車前必看！5款油電車將「大降價」 Toyota、Honda上榜

Toyota、Honda上榜！技師點名最適合退休族5款油電車將「大降價」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕2026年對於尋求油電混合車的中產階級退休人士來說，將迎來絕佳的購車良機，機械師表示，由於庫存增加、需求放緩和激勵機制轉變，加上油電混合車在最初幾年內貶值很快，以及經銷商對即將停產的車型折扣力度更大，耐心等待的消費者購車成本可以節省數千美元，非常適合退休預算，而本田、豐田等5款車預計降價幅度會非常大。

《Gobankingrates》報導，根據Edmunds油電混車排名，更有效率的動力系統正逐漸成為各大車型的標配，這促使經銷商比往年更積極地對即將停產的車型進行降價促銷，以下是預計降價幅度最大的5款油電混合車。

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豐田（Toyota） Camry Hybrid

由於Camry Hybrid全部採用混合動力系統，隨著2026車型的庫存增加，其價格調降風險顯而易見。根據Cars.com網站報導，2026年Camry Hybrid的起價為2萬9300美元（約新台幣92.82萬），綜合油耗最高可達EPA預估每加侖51英里（約82.11公里）

由於供應充足且市場需求廣泛，Camry Hybrid在經銷商庫存充足後，無論是新車還是準新車，通常都會有相當大的折扣。

2. 本田（Honda）Accord Hybrid

Accord Hybrid是另1款可能在 2026 年初面臨價格壓力的中型轎車，因為本田將與豐田直接爭奪混合動力車買家。

3. 福特（Ford）Escape Hybrid

消費者應密切注意2025年款Escape Hybrid的降價促銷和議價空間，尤其是在緊湊型SUV庫存量較大的市場。Escape Hybrid車有望以優惠價格為中產階級退休人士提供1款實用的跨界車選擇。

4. 克萊斯勒（Chrysler）Pacifica Hybrid

對於想要購買3排座插電式混合動力車的家庭來說，克萊斯勒Pacifica Hybrid是1個不錯的選擇，這款車在早期階段貶值幅度較大。 Edmunds網站的額外擁有成本預測顯示，貶值是Pacifica車系最大的長期支出，也印證了隨著新車不斷上市，舊車價值下降的速度有多快。

5. 起亞（Kia）Sportage Hybrid

2026年起Kia Sportage Hybrid起價3萬490美元（約新台幣96.59萬）。前輪驅動車型在城市、高速公路和綜合油耗方面分別達到每加侖41英里（約66.01公里）、44英里（約70.84公里）和42英里（約67.62公里）。預計改款車型將是1款空間寬敞、配置高端的SUV，並配備眾多駕駛輔助技術，使其對注重安全性能的退休人士極具吸引力。

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