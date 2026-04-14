日本飯店價格大亂鬥！東橫INN與APA價差超驚人 浮動制策略曝光

日本連鎖商務飯店品牌「東橫INN」。（路透）

日本連鎖商務飯店品牌「APA Hotel（APA飯店）」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本商務飯店的多數房型將必要功能緊湊集結，讓住宿過程更加順暢，無論是商務出差還是私人旅行都能利用，因此也成為許多訪日遊客的首選，而「APA Hotel（APA飯店）」和「東橫INN」這2大連鎖商務飯店品牌，因分店數量多且品質穩定，成為許多台灣人赴日首選，但專家指出，2家業者的定價策略有著明顯差異，APA飯店採取價格浮動制，同一房型價格波動幅度極大，東橫INN則是堅持固定價格，而這背後因素，源自於客群定位的不同。

日本會計證照與理財規劃師、同時也是經濟、科技與不動產領域的撰稿人山口伸指出，週末一晚要價超過1萬日圓（約2027元新台幣）的房間，在平日有時卻可以用幾千日圓就預訂成功，這是因為飯店會依據當天需求調整價格，也就是所謂的價格浮動制，如今已逐漸成為日本飯店主流。

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APA飯店是採取價格浮動制最具代表性的案例，儘管屬於商務飯店，但在旺季時，價格往往會調整至接近高級飯店水準，同一房型價格波動幅度極大。以池袋站北口店5月單人房價格為例，週一或週三等離峰時段可能低於每晚1萬日圓，但週六則可能超過每晚2.6萬日圓（約5270元新台幣）。以目前數據來看，最低約6000日圓（約1216元新台幣）、最高約2.62萬日圓（約5310元新台幣），價差超過4倍。

據報導，APA飯店價格由各分店經理自行決定，因此不同分店之間也可能出現明顯差異。APA的經營策略可以概括為「在能賺的時候最大化收益」。

東橫INN則主打「原則上的單一價格」，僅區分「平日・週日」與「週六・連假前日」2種價格，並固定費率。以東京都內為例，平日約在8000日圓（約1621元新台幣）左右，週末約1萬日圓上下，價格差距相對有限。

即使在日本黃金週等旺季，也不會大幅上漲至每晚2萬至3萬日圓以上，基本上維持與平日相近的價格。不過也因為在旺季與週末價格相對便宜，東橫INN常常提前就被訂滿，對消費者來說，臨時訂房反而較為困難。

針對單一價格制度，東橫INN表示，其核心理念是：「無論商務出差或私人旅遊，都將『可在預算內入住的價格』設定為上限。」背後目的是為了提供顧客安心感，並維持長期回頭客，特別是重視商務客群。

與東橫INN相比，在臨時預訂APA飯店時，顧客比較有機會能夠預訂到車站周邊的熱門地段，但代價是每晚房價可能達到2萬至3萬日圓以上（約4054至6081元新台幣）。

在2010年代後半段，APA飯店因極端價格波動曾遭日本輿論批評，甚至在媒體調查中於商務飯店滿意度排名墊底，但APA飯店仍持續採用價格浮動制。但隨著外國觀光客增加，其他飯店也逐漸導入格浮動制，使得市場對APA飯店的批評聲音已不如過去強烈。

目前在入境旅客增加的背景下，飯店業正處於獲利高峰期。不過東橫INN在疫情前就未特別依賴入境旅客，因此外國旅客占比僅約10%，低於業界平均的約25%。為了維持商務常客，東橫INN選擇維持價格穩定。

至於APA飯店的入境旅客比例超過30%，高於東橫INN。此外，由於APA飯店創辦人元谷外志雄的保守政治立場，其外國客源結構也呈現差異，美國與台灣旅客多於中國與韓國。其中停留時間較長、願意每晚付出較高單價的歐美與澳洲旅客，也成為APA飯店的重要優勢。由於日圓貶值，日本物價相較其他已開發國家約便宜1.5至2倍，因此對歐美旅客而言，即使每晚超過2萬日圓也不算特別昂貴。

從經營模式來看，東橫INN採直營為主，而APA飯店則同時採直營與加盟雙軌制，由於APA飯店的加盟店需支付約4%以上營收作為權利金，也進一步造成價格差異。山口伸指出，兩者的定價策略分化，本質上反映出客群定位的不同，是以國內商務旅客為主，還是以入境觀光客為主。

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