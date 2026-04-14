美軍想封海峽？現實遠比想像殘酷 法媒「這樣說」

外媒報導，美國想以2艘軍艦封鎖荷姆茲海峽，全球最關鍵能源咽喉恐成最大問號。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊朗停火談判破裂，圍繞荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的軍事博弈持續升溫，儘管美國方面宣稱，有2艘美國驅逐艦已經成功突破伊朗的封鎖，穿越了荷姆茲海峽，但人們仍對美國是否有能力對海峽實施有效的管控存有疑問。

法媒指出，美國聲稱用2艘驅逐艦就能封鎖荷姆茲海峽，但實際上軍事現實遠比想像複雜。即便穿越屬實，但軍事專家普遍認為，僅靠2艘驅逐艦根本無法形成實質封鎖，最多只能象徵性施壓，距離真正控制航道仍有極大落差。

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法國《世界報》指出，美方聲稱兩艘驅逐艦成功穿越海峽，但目前僅有中央司令部釋出的單張照片作為佐證，缺乏衛星影像或開源情報支持。伊朗則發布影片反制，聲稱已對美艦發出警告，甚至威脅開火，使整體情勢更顯撲朔迷離。

據報導，伊朗宣稱已在約1400平方公里海域布設水雷，美方估計數量可能不到12枚，但在戰略上仍足以形成威懾。此外，更關鍵的是，水雷會迫使商船偏離航道、進入伊朗控制區域，變相強化其「收費體系」。儘管美方聲稱可能進行排雷，但目前參與行動的驅逐艦並不具備完整排雷能力，只能依賴水下無人機進行探測。在地形複雜、水流強勁的海峽環境下，這類設備難以執行全面清除任務。

排雷艦還在路上！真正封鎖能力尚未到位

美國確實擁有具備排雷能力的瀕海戰鬥艦，但目前多數尚未部署到第一線。部分艦艇仍停留在新加坡或印度洋基地，意味著真正具備封鎖條件的戰力尚未完全到位。專家指出，若美國要複製過去對委內瑞拉的封鎖模式，必須建立更完整的戰略縱深與防護體系，否則將暴露在伊朗飛彈與不對稱戰力威脅之下。

現今，川普封鎖荷姆茲海峽邏輯被市場質疑，真的能逼伊朗讓步嗎？《金融時報》引述美國維吉尼亞州民主黨參議員馬克沃納（Mark Warner ）稱，難以理解封鎖海峽如何迫使伊朗開放航道，兩者之間缺乏直接邏輯連結。伊朗仍可透過快艇、水雷甚至攻擊油輪等方式持續干擾航運。

學界也提出不同觀點。英國智庫 Bourse & Bazaar基金會執行長巴特曼格利吉（Esfandyar Batmanghelidj）表示，伊朗早已透過限制石油收入管道「部分自我封鎖」，即使美國進一步封鎖，對其財政打擊可能有限，甚至不及空襲帶來的損失。

分析師認為，這場封鎖更像是一場政治與心理戰，而非已經成熟的軍事控制行動。在戰術尚未完全到位、戰略效果仍存爭議的情況下，荷姆茲海峽的「封與不封」，仍停留在高度不確定的灰色地帶。

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