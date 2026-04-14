美國封鎖變助攻？時間為何站在伊朗這邊 FT「1句話」點關鍵

英媒指出，荷姆茲海峽關閉的時間越長，對伊朗就越有利，時間是一張大王牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊停火談判破裂後，各方調停人仍在積極推動重啟對話，但荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）通行仍是受阻，全球能源市場已開始出現失序跡象。《金融時報》直言，這場對峙拖得越久，優勢反而越偏向伊朗，因為荷姆茲海峽關閉的時間越長，美國及其盟友面臨的經濟和政治壓力就越大，「時間」正成為德黑蘭手中最有力的籌碼。

《金融時報》表示，川普向來自詡為談判高手，但耐心與長期博弈並非其強項，在與伊朗的停火談判破裂後，宣布將封鎖荷姆茲海峽，但這項策略很可能適得其反，不僅無法立即改變現狀，反而可能進一步推高油氣價格，甚至提高伊朗反制、攻擊波灣能源設施的風險。

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伊朗人認為，時間在這場對抗中站在他們這邊，他們的看法或許是對的，荷姆茲海峽關閉的時間越長，美國及其盟友面臨的經濟和政治壓力就越大。因此，如果和平談判重啟，伊朗的談判籌碼可能會更有利。

國際能源署署長比羅爾（Fatih Birol）警告，全球約20%的能源供應受到衝擊，這可能成為史上最大能源安全危機，甚至超越1970年代石油危機所帶來的通膨與衰退影響。

專家指出，這場戰爭初期的衝擊一度被緩衝，因為大量油氣在衝突爆發前已在運輸途中，但隨著時間推移，荷姆茲海峽封鎖與能源設施遭攻擊的影響正逐步顯現。油價上漲只是開始，航空燃油短缺將衝擊旅遊業，氦氣供應不足可能影響半導體製造，肥料短缺則將衝擊農業並推升通膨。

亞洲開發銀行預測，能源危機可能使亞洲開發中國家今年經濟成長下降超過1個百分點。

川普顯然希望透過封鎖帶來的經濟壓力，迫使伊朗迅速讓步，但伊朗政權具備一定韌性，近期透過高價石油銷售累積資金，並可透過天然氣管線維持部分收入來源。

分析師認為，倘若封鎖未能奏效，美國將面臨更艱難選擇，包括升級軍事行動。然而，即使美軍艦艇能進入海峽，也難以保障商船安全，伊朗只需透過無人機或快艇進行有限攻擊，即可使航運風險居高不下。

若衝突進一步升級，美國可能打擊伊朗電力與海水淡化設施，而伊朗也威脅將對波灣國家採取對等行動。對阿聯與沙烏地而言，若失去淡化水供應，將直接衝擊基本生存條件，替代能源路線同樣脆弱，沙烏地通往紅海的石油管線已遭攻擊，未來仍可能成為目標，而伊朗支持的胡塞武裝也可能在紅海封鎖航運。

此外，能源衝擊已開始外溢至全球政治層面。愛爾蘭因燃料價格飆升爆發抗議，政府被迫動用軍隊維持交通並推出大規模補貼，類似情況可能在更多國家上演，尤其是財政能力較弱的經濟體。

據報導，在美國宣布封鎖荷姆茲海峽之前，市場已開始接受向伊朗支付通行費的現實，但美國堅決反對，認為此舉將使伊朗掌握全球能源命脈，並改變國際權力平衡。

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