「夠了」！慈父因女兒「1行為」 怒揭殘酷現實

面對離婚女兒在家什麼事都不做，父親不忍痛斥「夠了！現在你的人生打算幹什麼？」。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕6旬夫妻，平時靠兼職與退休金共26萬日圓（約新台幣5.2萬）維生，直到女兒離婚後，帶著兒子回家同住，一切生活開始變調，不僅生活費透支，還要照顧孫子，隨著時間久了，父親渡（化名）開始有點難以忍受，但心想女兒離婚傷痛尚未癒合，只好繼續忍著，直到某個下雨天，回家發現女兒在客廳休息，而曬在外面的衣服卻沒收，讓平常溫文爾雅的渡忍不住怒火中燒，痛斥「夠了！你每天什麼都不做，現在你的人生打算幹什麼？」並與女兒攤牌揭露家中財務赤字，最後女兒在尋求幫助後，取得「家庭幫手」資格，開始新的生活。

日媒報導，36歲女兒瑪米（化名）6個月前離婚，帶著她4歲的兒子里奧（化名）回到了父母家，從那時起，他們4人就一直住在一起。

請繼續往下閱讀...

最初，瑪米只是想暫時和父母同住，幫助她和孩子重回正軌，卻把父母家的舒適視為理所當然，不知不覺中，6個月就過去了。

父親渡（化名，66歲）1年前退休，他每月領17萬日圓（約新台幣3.4萬）退休金，而63歲的母親每月兼職收入為9萬日圓（約新台幣1.8萬），兩人每月生活費共26萬日圓（約新台幣5.2萬）。

渡表示，在女兒和孫子回來之前，這份收入足以維持他們的生活，但自從4個人開始一起生活後，食物和其他雜項開支增加了，導致每月虧損4萬日圓（約新台幣8000元）。

此外，負擔不僅限於經濟方面，瑪米把大部分家務都留給了她的母親，而且她的父母甚至經常和里奧一起玩耍。

不管她的孫子多可愛，說實話，每天照顧她真的讓人筋疲力盡，我開始覺得把她當客人對待有點難以忍受，但我又不好意思跟妻子說，心想“在女兒離婚的傷痛癒合之前，也只能這樣了”，所以只能繼續忍著。

直到有1天，夫婦帶著里奧去公園玩，結果下雨，於是他們趕緊回家，當他們看到瑪米獨自1人在客廳休息時，連平常溫文爾雅的渡也忍不住怒火中燒。

「夠了！你連衣服都不會收嗎？！” “你每天什麼都不做，現在你的人生打算幹什麼？」

聽到父親第1次大聲吼叫，瑪米嚇了一跳，頓時嚎啕大哭起來，渡接著對瑪米說：「如果繼續這樣下去，你和你父親都會一起垮掉。別再這麼依賴別人了，開始努力為你的生活打下穩定的基礎吧 」。

當晚，渡在心情平復後，把瑪米叫到一邊，說：「我很抱歉午餐時間突然對你大吼大叫。但我希望你冷靜下來，好好想想接下來會發生什麼。」

然後，他平靜地開始解釋家中目前的財務狀況，自從我們開始同住以來，我們每個月都有大約4萬日圓的收支赤字，而赤字是透過動用退休金來彌補的，如果這種情況繼續下去，我們的生計將受到威脅。

面對赤字父親開始擔心起來，於是諮詢了理財規劃師，規劃師說，若收入沒有增加，而支出卻保持不變，那麼我可能在短短15年內就會耗盡所有資產。

瑪米低著頭，默默地聽著父親的話，並終於意識到自己一直以來都在逃避的殘酷現實。

後來，渡和他的妻子帶著瑪米再次拜訪了理財顧問，尋求建議，不討厭與人交往的瑪米立即決定利用「獨立生活支持教育和培訓補助金」來獲得「家庭幫手」資格。

她問父母是否可以待在家裡直到取得資格證書，渡和他的妻子欣然同意，決定支持女兒的獨立。

大約3個月後，瑪米順利獲得了居家護理員資格，瑪米說選擇護理行業的原因是，她認為由於長期勞動力短缺，她不會遇到找工作的問題；此外，她也希望如果將來作為獨生女的她要面對照顧父母的挑戰，她能夠冷靜地處理這種情況。

瑪米進一步說，如果當初父親沒有訓斥我，我可能現在還得靠父母養活，從今以後，我要用實際行動來彌補我給他們帶來的麻煩和擔憂，以此表達我的感激之情。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法