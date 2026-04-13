英特爾8天增值3.2兆元嗨翻天 代工價值獲市場驗證

英特爾股價在八天內飆升，市值增加超過1000億美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾股價在八天內飆升，市值增加了超過1000億美元（台幣3.２兆元），迅速成為標普500指數中最熱門的股票之一。

過去兩週的一系列利多消息重振投資者的熱情，他們認為英特爾或許能夠扭轉多年來業績不佳的局面，此前市場擔憂該公司已失去在半導體製造領域的競爭優勢。

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彭博新聞報導，英特爾股價剛創下自2020年1月以來的最佳單週表現，並在過去八個交易日內飆升51%，創下同類交易時段的最大漲幅紀錄。對於一家1971年上市的公司而言，這無疑是一項了不起的成就。

英特爾股價最新一輪上漲行情源自於4月初的一項消息：該公司同意支付142億美元從阿波羅全球管理公司手中回購其位於愛爾蘭的一家工廠的一半股份。此舉被視為英特爾轉虧為盈進程取得進展的證明。

大山資本董事長兼管理成員托馬斯·海耶斯（Thomas Hayes）表示，「英特爾把自己定位為擴張模式，而不是生存模式。」

上週，英特爾宣布將加入馬斯克的Terafab超級晶圓廠興建項目，為特斯拉、SpaceX和xAI開發半導體，這一消息再次提振英特爾股價。隨後，Alphabet旗下的Google承諾在其資料中心使用英特爾未來幾代的超強處理器。英特爾此輪上漲已推動該股今年以來累計漲幅達69%。

Melius Research分析師班·瑞茲斯（Ben Reitzes）在給客戶的報告中寫道，「英特爾的發展勢頭持續強勁」，他今年第三次上調了該股的目標股價。他表示，「英特爾作為戰略代工資產的價值論點似乎每天都在得到驗證。」

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