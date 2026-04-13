攻擊伊朗後果浮現！川普坦承：期中大選前油價恐仍維持高檔

美國總統川普表示，石油和汽油價格可能在11月期中大選前仍維持高檔。這是川普罕見地坦承他6週前決定攻擊伊朗可能帶來的政治後果。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國與伊朗在巴基斯坦的談判破裂，美國將從美東時間13日早上10時（台灣時間晚間10時）開始封鎖荷姆茲海峽，國際油價再度衝破100美元。美國總統川普表示，石油和汽油價格可能在11月期中大選前仍維持高檔。美元聞訊走高，因油價飆升恐使美國通膨居高不下，影響美國聯準會（Fed）的利率決策，金價則走低。

在美國宣布將封鎖荷姆茲海峽後，由於市場擔憂伊朗將展開報復行動，13日布蘭特原油期貨價格大漲6.9%，報每桶101.81美元；西德州中級原油期貨價格勁揚7.4%，每桶報103.69美元。

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《路透》報導，川普12日在邁阿密接受《福斯新聞》節目「週日早晨看未來」主持人巴蒂羅默（Maria Bartiromo）訪問，被問及石油和汽油成本在秋天時是否會下降時表示：「可能會一樣，或者略高一些，但應該差不多。」這是川普罕見地坦承他6週前決定攻擊伊朗可能帶來的政治後果。

根據油價追蹤網站GasBuddy的數據，今年4月的大部分時間，美國全國加油站的平均汽油價格都超過每加侖4美元（每公升新台幣33.6元），而今年2月平均汽油價格每加侖不到3美元（每公升新台幣25.2元），過去1年平均汽油價格每加侖從未超過3.25美元（每公升新台幣27.3元）。

隨著油價飆破100美元，美國通膨疑慮再度升溫，不僅澆滅Fed今年降息的預期，甚至可能轉為升息以壓制通膨，彭博美元指數聞訊上漲0.3%，金價一度大跌2.2%，每盎司報4650美元，之後跌幅收斂至0.6%。

KCM Trade首席市場分析師華特爾（Tim Waterer）表示：「在油價飆破100美元後，市場關注的焦點立即轉向Fed可能升息來壓制通膨，正是這個升息前景波及金價的表現。」

在伊朗戰爭爆發前，市場原本預期Fed今年將降息2次，每次1碼（0.25個百分點）。

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