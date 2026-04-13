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饗饗信義店因火警疏散顧客 補償方案出爐

2026/04/13 21:41

饗賓集團旗下饗饗信義店今（13日）天因現場突發火警狀況，今晚也祭出顧客補償方案。（資料照）饗賓集團旗下饗饗信義店今（13日）天因現場突發火警狀況，今晚也祭出顧客補償方案。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕饗賓集團旗下饗饗信義店今（13日）天因現場突發火警狀況，第一時間啟動應變機制，執行滅火作業，並同步疏散和安排顧客，於中午11:40前完成249位 貴賓與69位員工平安離場。

對於今天中午及晚餐受影響的顧客，饗賓今晚也祭出顧客補償方案。相關關懷安排如下:

一、今日中午已到店而未用餐之顧客：公司誠摯邀請原訂位顧客原訂位人數回店用餐，由專人協助安排席位，再訪當日全額餐費由饗賓款待。

二、今日中午已到店，後改至其他品牌用餐之顧客：致贈每位貴賓「饗饗餐飲邀請券1000元」一張。

三、今日下午及晚餐受影響之顧客：協助安排其他分店或品牌用餐，並致贈每位貴賓（含孩童）「饗饗餐飲邀請券1000元」一張。

饗賓表示，公司始終以顧客與員工安全為首要考量，針對近期欲前往饗饗信義店用餐的顧客，公司已積極安排專責團隊，協助提供訂位調整服務，未來會持續精進、致力打造更安全的用餐環境。

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