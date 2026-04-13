伊朗戰爭衝擊石油腦供應 日商ToTo停接衛浴新單

ToTo通知批發商暫停接受整體衛浴新單。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本衛浴製造大廠ToTo 13日通知批發商，由於伊朗戰爭持續擠壓全球原油供應鏈，導致原物料短缺，因此暫停接受「整體衛浴」（亦即預製化、模組化的衛浴系統）新訂單。

ToTo一名代表告訴彭博，公司尚未決定何時恢復接單。ToTo 13日股價盤中暴跌8.8%，為2024年10月以來最大單日跌幅。

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由於用於製造塑料的原油提煉產物石油腦（naphtha）供應緊縮，致使近幾週越來越多日本製造業者減產或漲價，而ToTo也加入此行列。根據日本石油化學工業協會（JPCA）的數據，日本40％的石油腦供應依賴中東進口。

ToTo昨聲明說，中東衝突已使「國內與國外的原物料採購變得極度不穩定」。該公司代表說，ToTo正面臨有機溶劑的短缺問題，相關溶劑用於其「整體衛浴」的牆壁與天花板塗料。這種衛浴在日本公寓十分常見，通常包含浴缸、防水地板、牆壁、天花板與淋浴間。

日本另一家衛浴製造大廠驪住（LIXIL）也聲明說，中東局勢的衝擊「已超出公司所能自行處理的範圍」，聲明警告，「原物料的短缺可能導致生產、出貨，或新訂單的調整或限制」，價格也可能因此調整。

日本住宅設備製造商日本寶廚（Takara standard）亦表示，中東的緊張局勢導致石油腦相關的原物料供應不穩定，該公司股價昨一度暴跌6％。

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