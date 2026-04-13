解決結構性缺工 工商界：本外勞薪資脫鉤、鬆綁移工限額

勞動部引進印度移工，初期以1000名為目標，以傳產製造業優先。圖為移工示意圖。（彭博檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕勞動部日前宣布，今年底有望開放首批1000名印度移工來台，掀起輿論討論。電電公會高層指出，事實是很多東南亞國家逐漸在限縮移工輸出，因此政府也持續擴大尋找可行的移工來源，印度是其一。高層人士也建議，可讓本外勞薪資脫鉤，並鬆綁移工輸入限額，企業可依需求引進移工，並依照聘雇移工數量提高撥補金額至就業安定基金，穩定本國就業安定。

近年來台灣產業快速蓬勃發展，然而少子化加劇了各產業的結構性缺工窘境，連薪資相對優渥、環境乾淨的資通訊、電子等高科技產業也面臨缺工，缺工問題不是只有「三Ｋ」（危險、辛苦、骯髒）的傳產，連印刷電路板、零組件組裝（SMT）也聘僱大量外籍移工，但很多東南亞國家也逐漸在限制移工輸出，政府也持續擴大尋找可行的移工來源，印度是其一，總不可能從歐美引進移工。

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電電公會高層續指，其實本國年輕人很不喜歡進工廠，輪夜班、綁死八個小時的例行性作業，結構性缺工的問題就是持續存在，當然政府也可以推動產業轉型智慧製造、升級為「無人工廠」。

談及工會擔憂引進移工的「搶工」疑慮，應要保障本國勞工就業權。電電公會高層指出，現行制度是本外勞薪資水平相等，產業引進移工主要不是為了降低人力成本，而是因應更迫切的勞動力不足問題，移工是作為替代性勞力補足台灣的勞動力缺口，因此建議可參考新加坡作法，讓本外勞薪資脫鉤，也就是移工薪資與本國勞工基本薪資脫鉤，並取消企業聘雇移工的限額規定，改由產業界多分擔一點就業安定基金，企業每多聘僱一個移工，就多繳一些錢充實就業安定基金，政府也能輔導國內勞工就業穩定，企業主負擔得起就可以視其需要補充。

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