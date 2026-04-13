伊朗先攔截再放行 兩艘商船「有靠山」獲准穿越荷姆茲

近幾週來，多艘船隻試圖穿越荷姆茲海峽，但最終都放棄，反映出安全情勢瞬息萬變，戰火風險依然居高不下。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕兩艘來自巴基斯坦的商船週一（13日）獲得伊朗許可穿越荷姆茲海峽，前往科威特和阿聯，此前它們曾被拒絕通過，此舉顯示巴基斯坦扮演美伊和談斡旋角色獲得伊朗的肯定。

巴基斯坦國家航運公司（PNSC）的兩艘商船「沙利馬爾號」（Shalimar）和「海​​爾布爾號」（Khairpur）是自伊朗、美國和以色列之間爆發戰爭以來，首批進入波斯灣的巴基斯坦船隻。

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一名巴基斯坦國家安全委員會官員表示，這兩艘船最初於週日被伊朗當局攔截，並被要求離開荷姆茲海峽。但不久之後，就被允許穿越荷姆茲海峽進入波斯灣。

船長阿西夫（Asif）和沙欣（Shaheen）表示，現在正前往科威特和達斯島（Das Island），他們將從那裡裝載數百萬公升柴油和原油。

近幾週來，多艘船隻試圖穿越荷姆茲海峽，但最終都放棄，反映出安全情勢瞬息萬變，風險依然居高不下。絕大多數船隻試圖離開波斯灣，也需要空油輪裝載新的貨物。

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