兆捷營運逐步發酵 第1季營收創同期新高

兆捷董事長高啟全。（ 資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體特殊氣體供應商兆捷（6959）公告3月合併營收為新台幣0.61億元，月增29.8％、年增49％；第一季合併營收1.49億元，年增24.6％，創歷年單季營收同期新高。

兆捷表示，第一季營收受惠高階氣體產品陸續通過一級客戶認證，且自製產品出貨比重持續提升，加上專利訴訟不確定因素消除，並提供一級客戶更完整的氣體供應與解決方案，帶動客戶黏著度顯著提升，推升營收穩健成長。

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兆捷表示，該公司目前是台灣唯一具備佈植、雷射、清潔及薄膜氣體等四大類氣體原料的電子化學特殊氣體供應商，持續推進多項氣體自主研發與客戶認證，並已具備穩定製造與供應能力。由於自製氣體相較代理產品具備較高毛利與技術優勢，隨著公司自製產品陸續通過客戶驗證並導入製程，銷售占比將進一步提升，將成為優化毛利率與營收結構的重要推力。

兆捷表示，台灣AI及半導體產業成長動能明確，先進製程對氣體純度與穩定性的要求提升，帶動特殊氣體技術門檻進一步拉高，兆捷預期自製佈植氣體出貨可望隨先進製程需求提升，產品市占率與出貨量也可望穩步提升。

兆捷今年也將持續強化薄膜氣體布局，預期今年有機會開發出自製薄膜氣體產品；另一方面，清潔氣體也可望受惠晶圓代工大廠擴產需求，自製產品已進入送樣階段，最快下半年有機會通過客戶認證，為後續營收增添新動能。

此外，兆捷與競爭對手的專利訴訟隨著法院判決原告之訴無效並遭駁回定讞，圓滿落幕，也有助於降低市場潛在的專利限制風險；隨著法律不確定因素排除，將有利高階製程產品推進與新專案導入，整體營運環境轉趨正向。

展望營運後市，兆捷表示，公司技術能力已切入先進製程供應鏈，今年營運將聚焦提升自製能力與深化先進製程布局，隨著產品驗證持續推進及出貨放量，營收結構與毛利率可望同步優化，全年營運動能審慎樂觀。

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