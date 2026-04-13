國產署公告10宗地上權招標 權利金底價5.9億

財政部國產署今公告10宗國有土地招標設定地上權，權利金底價合計5億9644萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署今公告10宗國有土地招標設定地上權，包括台中市3宗，新北市、桃園市、宜蘭縣、雲林縣、高雄市、台南市、嘉義市各1宗，面積合計1.59公頃、權利金底價合計5億9644萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％，地上權及地上建物得辦理一部讓與，預計6月1日開標。

國產署表示，本批次首次列標5宗，其中高雄市前鎮區第七種特定經貿核心專用區土地，位處亞洲新灣區2.0核心地區、高雄輕軌經貿園區站（C7）及夢時代站（C6）之間，具雙站環繞優勢，緊鄰高雄港25號碼頭、台糖高雄成功物流園區及高雄軟體園區，主要供產業與商業使用，具國際商務地標開發潛力。其餘4宗可做住宅使用，新北市新店區已開發建築密集地區土地，位於早期開發純住宅社區，鄰近安坑輕軌；桃園市桃園區住宅區土地位於經國重劃區，鄰近國道一號桃園交流道；宜蘭縣員山鄉特定農業區甲種建築用地，周邊特色民宿林立；雲林縣北港鎮第一種住宅區，鄰近中國醫藥大學北港附設醫院，區位條件佳，具開發潛力。

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另5宗曾列標土地，其中3宗台中市土地，2宗位於西屯區辰億自辦市地重劃區內乙種工業區土地，臨原台中工業區西南隅，土地方整位置條件優越；1宗東勢區大面積商業區土地，鄰近豐勢路商圈，發展可期；另1宗台南市南區第四種住宅區土地，透過台86快速道路可快速抵達高鐵特區、台南科學園區，具交通便捷優勢；1宗嘉義市第二種休閒專用區土地，四面臨路，為一完整街廓，鄰近嘉義大學，距嘉義火車站約10分鐘車程。

國產署表示，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自2022年起就位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續由國產署辦理活化利用；招標設定地上權係國家保有土地所有權提供使用權予民間活化國有土地方式，於國人有土斯有財觀念下其市場流動性與所有權市場有明顯區隔。

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