米其林「國民神胎」佈局新產品線 瞄準油電和純電車

米其林「國民神胎」佈局新產品線。（台灣米其林提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕油電車和純電動車銷量銷售占比攀升，輪胎領導品牌米其林「國民神胎」Primacy 5 推出專為電動車、油電混合車等新世代車輛打造的Primacy 5 energy 與 Pilot Sport 5 energy，可延長電動車續航里程，並降低油電與燃油車能耗。

台灣米其林表示，隨著車輛朝向電動化、高性能化與多功能化發展，輪胎產品不再只是配件，而需在安全性、舒適性與操控性能之間取得更高水準的平衡，同時兼顧能源效率與耐用表現。

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面對多元動力型態與使用情境的發展趨勢，米其林也專為新世代車輛打造的Primacy 5 energy與Pilot Sport 5 energy。

Primacy 5 energy採用創新的雙胎面科技，胎面中央使用高抓地膠料配方以提升乾濕地抓地力，胎肩區域則採用低生熱材料以降低滾動阻力，有助於延長電動車續航里程，亦能降低油電與燃油車能耗。

Pilot Sport 5 energy 則定義電動車性能胎新標準，透過節能胎體層優化散熱效率，降低長時間運轉所產生的熱能累積，Pilot Sport 5 energy去年攜手 Mercedes-AMG於義大利納爾多（Nardò測試賽道，完成連續8天時速300公里共4萬0,075 公里的行駛里程，創下電動車24小時最長行駛里程測試紀錄。

為讓消費者親身體驗輪胎性能，米其林將於4月17日至4月19日在台北三創生活園區1樓舉辦「MICHELIN 安全特攻隊」沉浸式互動展覽，透過6大闖關任務與情境式互動，民眾透過官方LINE 帳號完成挑戰任務，有機會獲得品牌精美禮品，或米其林專屬拍貼。

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