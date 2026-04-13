黃金多頭開始乏力？若跌破「這價位」恐續探4100美元

現貨黃金週一（13日）下跌0.6%至4719.54美元，盤中早些時候曾觸及4月7日以來最低水平4639美元，顯示多頭開始乏力。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（13日）下跌，現貨黃金下跌0.6%，至4719.54美元，盤中早些時候曾觸及4月7日以來最低水平4639美元，顯示多頭開始乏力。分析家表示，如果金價維持在當前區間內，可能會繼續盤整，直到伊朗局勢和荷姆茲海峽問題出現明確結果。若跌破4500美元，金價可能進一步下探至4100美元。

此前，美伊談判失敗引發市場對中東衝突進一步擴大的擔憂，加上美國封鎖荷姆茲海峽，引發市場對長期能源供應衝擊的擔憂，推動油價上漲，削弱市場對美聯儲今年降息的預期。

請繼續往下閱讀...

美元升至接近一週高位，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言變得更加昂貴。

MarketPulse分析師Zain Vawda表示：由於美伊在週末未能取得突破，市場再次開始計入更廣泛戰爭的風險，意味着能源成本可能進一步上升，美聯準會立場也可能變得更爲鷹派。

XTB研究總監Kathleen Brooks表示：上週油價大幅下跌，一度讓市場重新相信通縮邏輯，並重燃對美聯儲今年晚些時候降息的預期。然而，油價飆升很可能會讓進一步降息的希望暫時破滅。

自2月28日美以對伊朗開戰以來，現貨黃金已下跌逾10%。儘管黃金通常被視爲對衝通膨和地緣政治風險的工具，但高利率環境會壓制這種無息資產的吸引力。

Vawda補充稱：「如果金價維持在當前區間內，可能會繼續盤整，直到美伊和談出現明確結果。若跌破4500美元，金價可能進一步下探至4100美元。」

技術面來看，RHB Retail Research分析師 Joseph Chai在一份研究報告中表示，Comex 黃金期貨可能轉入橫盤整理。分析師指出，從日線圖來看，黃金期貨的相對強弱指標（RSI）正開始向下逆轉，表明看漲動能正在減弱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法