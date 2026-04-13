台新Richart宣布即日起，全面升級美元及澳幣定存專案。（台新Richart提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕美元及澳幣定存6個月最高4.3%，新舊戶同享、金額筆數無上限。台新表示，看準穩健理財工具需求升溫，台新Richart宣布即日起，全面升級美元及澳幣定存專案，以更具競爭力的利率水準與彈性條件，協助客戶在多變市場中穩健布局。

近期中東局勢升溫、能源價格波動，加上市場對美國聯準會（Fed）利率政策走向分歧，投資環境不確定性升高，具備「收益可預期」特性的外幣定存，成為資產配置重要選項。

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首先，此次升級最大亮點在於中、長天期美元定存的大幅調升！3個月美元新資金定存年利率由4.8%提升至5.0%；6個月期則由3.6%一舉提升至4.3%，單次調幅達0.7個百分點。以存入10,000美元為例，6個月期滿後可領取約新臺幣6,665元利息（依實際匯率計算）。

台新Richart表示，面對市場波動加劇，觀察到年輕族群理財思維，正由追求高報酬，逐步轉向重視穩定性與可預期收益。透過提供明顯高於市場利率的外幣定存專案，讓用戶在面對市場劇烈震盪時，期待更直覺、門檻更低且收益清楚可見的理財工具，實現「看到多少利率、就賺到多少利息」，不用頻繁盯盤，也能安心配置資金。

除了美元方案外，台新Richart亦同步推出6個月期澳幣新資金定存，年利率同樣最高達4.3%。以存入10000澳幣計算，6個月期滿後可領取約新臺幣4730元利息（依實際匯率計算）。無論是準備赴澳打工度假、留遊學，或有旅遊與資產分散需求的族群，都能提前布局，同時兼顧收益與幣別配置彈性。

在參與條件方面，台新Richart開放新、舊戶皆可參加，只要新換匯或自他行匯入美元或澳幣的新資金即可承作，且不限每人筆數與金額上限，大幅提升資金運用彈性與整體配置效率。

面對全球金融市場高度不確定性，與其追逐短期波動，不如透過鎖定利率建立穩定收益來源；台新Richart強調，未來將持續以簡單、透明且貼近用戶需求的數位金融服務為核心，陪伴客戶在變動環境中穩健前行，打造更具韌性的個人財務節奏。

不過，台新也強調，承作外幣存款必須承擔匯兌風險，且如涉及幣別轉換，可能有匯兌損失，申請人應審慎考量評估，自行決定是否承作。

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