保誠人壽推尊享方案 搶攻高資產傳承市場

「保誠人壽尊享」正式發佈，保誠人壽總經理王慰慈（中）與高階主管共同出席這場通路發佈會議。（保誠人壽提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕保誠人壽今天（13日）表示，結合私人銀行的服務思維，推出「保誠人壽尊享」，以風險管理的思維，協助高資產族群不只傳承資產，也傳承家的價值；另外，也結合跨領域專家團隊，在保險規劃中整合法規、財務、保障與傳承架構，為高資產客群量身打造全面且具策略性的專屬方案。

隨著台灣高資產族群人數持續成長，財富管理需求也逐步從「累積資產」走向「有序傳承」。保誠人壽長期深耕高端客群市場，洞察高資產人士在資產傳承、家庭保障與長期規劃上的多元需求，推出比照私人銀行服務規格打造的保險方案「保誠人壽尊享」，提供更貼近高資產客戶需求的客製化保險產品與專屬服務。

請繼續往下閱讀...

高資產客群在進行資產與傳承規劃時，往往對專業度與隱私性有極高要求，因此「保誠人壽尊享」以高度客製化為核心，在保單規劃、核保、理賠及日常的保戶服務，皆由專屬的個案經理一站式協助跟進保單進度。另外，也結合跨領域專家團隊，在保險規劃中整合法規、財務、保障與傳承架構，為高資產客群量身打造全面且具策略性的專屬方案。

保誠人壽總經理王慰慈表示，對高資產客戶而言，資產傳承是一項高度個人化且愈趨複雜的規劃，除了須考量風險管理、稅務安排、家族結構與人生目標，也必須面對更多元且隱性的風險挑戰，唯有從家族財富的整體思維出發，系統性規劃資產配置與傳承安排，才能在多元風險與世代交替之中維持資產的穩定與韌性。

王慰慈說，高資產客群在進行資產與傳承規劃時，往往對專業度與隱私性有極高要求，因此「保誠人壽尊享」以高度客製化為核心，在保單規劃、核保、理賠及日常的保戶服務，皆由專屬的個案經理一站式協助跟進保單進度。另外也結合跨領域專家團隊，在保險規劃中整合法規、財務、保障與傳承架構，為高資產客群量身打造全面且具策略性的專屬方案。

保誠人壽通路長蔡淵霖表示，保誠人壽的專業保險顧問（IC）及專家團隊在服務「保誠人壽尊享」客戶時，更能化身為銀行與通路夥伴的重要延伸，與通路團隊緊密合作，在高度重視隱私與信任的前提下，協助高資產客戶完成複雜且精緻的保障與傳承規劃，為通路夥伴提供強而有力的專業支援。

在產品方面，「保誠人壽尊享」保戶或其家族若有個人化商品需求，保誠人壽將提供保單客製的服務，根據保戶的資產規模、並分析風險屬性、資產結構與傳承目標，量身設計專屬保單。透過最貼近保戶和家族需求的個人化產品，保誠人壽將進一步協助高資產人士在保障、資產規劃與傳承之間取得平衡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法