彭博：荷姆茲若封鎖數月油價恐飆至170美元 加劇亞洲經濟痛苦

如果荷姆茲海峽封鎖數月，恐使油價飆漲至170美元。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普封鎖荷姆茲海峽的威脅若照計畫施行，國際油價將進一步飆漲。根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）推定的一種情境是，如果美國與伊朗的衝突加劇，導致荷姆茲海峽多數部份遭封鎖數月，國際油價恐飆漲至每桶170美元。

彭博報導，川普封鎖荷姆茲海峽之舉，將使嚴重依賴中東能源的亞洲經濟體，包括中國與美國的盟友加劇面臨經濟風險。

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彭博經濟研究分析師報告說，「對於全球經濟與市場而言，最新的局勢發展使焦點再度回到下行風險，亦即油價上漲、經濟成長遭更大打擊，以及通膨升溫」。布蘭特原油13日一度跳漲8%，每桶超過103美元，而歐洲天然氣期貨飆漲近18%。

新加坡韓禮士基金會（Hinrich Foundation）貿易政策主管艾姆斯（Deborah Elms）指出，荷姆茲海峽的封鎖，對亞洲的衝擊不僅是能源，還包括從肥料到包裝，甚至紡織品供應等下游產業都受波及。

她說，「這意謂此種干擾不是暫時性問題，而可能是長期議題，令人遺憾的是，對亞洲尤其如此，因為可供選擇的替代方案不多」。

彭博經濟研究推定中東戰爭及其對全球經濟衝擊的3種情境。在基本狀況下，衝突以低強度持續進行，致使第2季平均油價每桶達105美元，並在第4季下跌至85美元，在該局勢下，今年全球經濟成長（GDP）為2.9%，第4季通膨達4.2%。

如果衝突強度升高，荷姆茲海峽多數部份遭封閉數月，油價將飆漲至每桶170美元，今年全球經濟成長將放緩至2.2%，今年底時，通膨恐上升至5.4%。

在長久停火，或伊朗政權垮台的情境下，荷姆茲海峽將更快開放，油價將降回衝突前水準，今年全球經濟成長將達3.1%，今年底通膨為3.7%。

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