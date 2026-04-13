鄭麗君：肯定玉山黃金種子計畫點 點亮台灣未來

玉山銀行今（13）日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動。圖左三為行政院副院長鄭麗君、右三為玉山金董事長黃男州。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕長期投入兒童閱讀公益的玉山銀行，今（13）日舉辦「點亮希望 照亮未來」感恩活動，邀請各界貴賓齊聚一堂，共同見證計畫、完成第200座玉山圖書館的重要里程碑。行政院副院長鄭麗君表示，18年來，玉山在全台打造200座圖書館，不僅實踐教育平權，也為台灣社會累積深厚的人文基礎；玉山金控董事長黃男州表示，黃金種子計畫的拓展至海外，今年預計於柬埔寨、越南展開圖書館捐建，讓當地孩童也能透過閱讀獲得改變未來的機會。

今天活動出席來賓包括：行政院副院長鄭麗君、教育部政務次長劉國偉、外貿協會董事長黃志芳、前教育部長及考試院院長黃榮村等，此外，玉山銀行世界卡貴賓、校長代表以及共同投入夥伴參加，並由屏東地磨兒國小學生帶來排灣族語傳統歌謠，以美聲詠唱出代代相傳、永不止息的生命力量，玉山合唱團也與地磨兒學生共同合唱「天使」，以表達真誠的感謝。

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鄭麗君致詞時指出，她與外貿協會黃志芳都是玉山卡友，每個月給卡友訊息後面，都有「祝你幸福每一天」的字眼，因為你的每筆刷卡消費幫助偏鄉興建圖書館，她說，看到真的感到滿滿幸福，彷彿看見孩子們在明亮溫馨的圖書館中閱讀；這些圖書館如同散布在台灣各地的一盞盞明燈，匯聚成照亮未來的光芒。

鄭麗君指出，「黃金種子計畫」自嘉義偏鄉學校起步，至今已在全台各地落實，串聯資源打造完善閱讀環境；今年3月第200座玉山圖書館於台南啟用，象徵計畫邁入重要里程碑，也讓更多孩子能在舒適、多元的閱讀空間中探索世界。她指出，在人工智慧（AI）快速發展的時代，人類更需要透過閱讀培養思辨力、感受力與想像力，才能駕馭科技、成為科技的主人；閱讀，是孩子面對未來最重要的能力，也是教育平權的重要一環。

鄭麗君也肯定玉山將金融機制與公益結合，透過信用卡消費回饋、挹注教育資源，是企業實踐ESG的典範；她表示，玉山長期在教育、環境及文化等面向持續投入，不僅深耕台灣，也將進一步拓展至國際，令人敬佩。

玉山金董事長黃男州表示，「黃金種子計畫」自2007年啟動，結合金融與公益力量，透過世界卡消費機制，將刷卡金額提撥千分之三作為公益基金，持續投入改善偏鄉及資源不足地區的小學圖書館環境。在眾多卡友與企業夥伴長期支持下，2015年完成第100座圖書館，今年3月更順利達成第200座的重要里程碑。

黃男州表示，2026年起，將把「黃金種子計畫」推向國際，預計在柬埔寨與越南設立圖書館據點，讓當地孩童也能透過閱讀翻轉人生，實現教育機會平權。玉山銀行、玉山志工及文教基金會，自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，捐贈逾48萬本圖書，提供超過17萬名孩童溫馨舒適的閱讀環境，未來玉山將持續攜手更多志同道合夥伴投入學童教育、發揮企業影響力

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