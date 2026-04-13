超會賺！國安基金Q1釋股賺80.5億 投資報酬率逾8成

國安基金今召開例會通過第1季財務報表，第1季出售股票的持股成本約99.63億元、淨收益80.54億餘元，投資報酬率高達80.84%。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國安基金今召開管理委員會通過第1季財務報表，國安基金第9次護盤投入122.5億元，第1季出售股票淨收益80.54億餘元，以持股成本99.63億元計算，投資報酬率高達80.84%；截至3月底止，尚持有股票市值35.6億元，持股成本22.87億元，帳面未實現資本利得12.73億餘元。

國安基金自2025年4月9日起執行安定市場任務，於2026年1月12日起停止執行安定市場任務，護盤期間達279天，刷新史上最長護盤紀錄。國安基金表示，今日台股集中加權股價指數為3萬5457.29點，較退場前（1月12日）的3萬567.29點上漲4890點、漲幅16%，國安基金退場作業對股市尚無負面影響。

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根據財報，國安基金此次護盤期間累計投入122.5億元，台股累計上漲1萬2107點、漲幅約65.59%。國安基金官員表示，自1月13日起退場，在不影響股市穩定的原則下，國安基金陸續出脫持股，但2月28日美伊戰爭爆發，台股震盪劇烈，為不影響股市穩定，國安基金3月都沒有出售股票。

國安基金表示，近期中東地緣政治衝突加劇，能源價格飆漲，恐推升通膨上行風險並拖累經濟成長，市場預期主要央行貨幣政策趨緊，台股連動美股劇烈震盪走弱，但政府採取因應措施確保能源供應、民生物價及供應鏈運作穩定，且我國基本面良好，內需活絡就業穩定，整體外銷出口規模持續增長，上市櫃營收獲利表現亦佳，均能支持經濟成長及股市穩定。

國安基金指出，鑑於國際經濟情勢詭譎多變，國安基金仍持續關注各項國內外經濟情勢變動及影響情形，在不影響金融市場穩定的原則下，依規定審慎就操作標的適時予以處理。

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