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嘉基股價5個月暴漲363％ 3月EPS年增21.8％

2026/04/13 16:55

嘉基現於資料中心與伺服器應用領域布局800G高速產品線。（嘉基提供）嘉基現於資料中心與伺服器應用領域布局800G高速產品線。（嘉基提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器大廠嘉澤（3533）轉投資連接線廠嘉基（6715）股價暴漲後拉回，今日收盤價416元，跌幅5.24%，成交量2959張，自去年11月以來區間漲幅高達363.25%。管理層今日公佈3月每股盈餘（EPS）0.67元，較去年同期成長21.82%。

嘉基發言人涂志翔今天表示，本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解，嘉基3月營收1.93億元、年增9.66%，稅前淨利5200萬元、年增23.81%，歸屬母公司業主淨利4400萬元、年增22.22%。

回顧嘉基去年第四季營收4.47億元、年減18.43%，稅前淨利6600萬元、年減1.49%，歸屬母公司業主淨利4200萬元、年減17.65%，每股盈餘0.63元、年減17.11%。法人看好嘉基受惠於今年首季營運表現的大幅優於去年第四季，單季獲利表現可望呈現季增。

嘉基現於資料中心與伺服器應用領域布局800G與1.6T等高速產品線，涵蓋直連銅纜（DAC）、主動光纜（AOC）與低功耗光學（LPO）等不同架構。其中，800G低功耗光學產品已與台灣大型交換器廠商完成主要測試，後續將視客戶系統整合進度進一步推進量產；1.6T直連銅纜與相關模組則可望於未來逐步發酵。

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