卓榮泰：天然氣調度6月完成95％ 7月貨源安排中

行政院長卓榮泰表示，天然氣已完成4至5月船期調度，供應無虞；6月氣源已完成95％調度，並開始展開7月後貨源安排。（記者王藝菘攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕中東情勢尚未緩和，行政院長卓榮泰今（13）日主持「因應中東衝突民生安定專案會議」時表示，天然氣已完成4至5月船期調度，供應無虞；6月氣源已完成95％調度，並開始展開7月後貨源安排，確保國內天然氣供應無虞。在塑料供應方面，已增產5000噸原料乙烯，最終可生產約12.5億個1斤塑膠袋。

卓揆表示，目前中東情勢仍尚未緩和，相關部會仍須持續關注後續發展，不能掉以輕心，審慎因應各項情勢變化。在能源供應方面，政府持續以穩定供應為首要目標，目前國內油價、電價及液化天然氣（LNG）供應均維持穩定。國內汽柴油價格維持「亞鄰最低價」；天然氣已完成4至5月船期調度，供應無虞；6月氣源已完成95％調度，並開始展開7月後貨源安排，確保國內天然氣供應無虞。

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在塑料供應方面，卓揆指出，已增產5000噸原料乙烯，最終可生產約12.5億個1斤塑膠袋，並以國內優先為原則，同時依急迫性與民生重要性排序，優先供應醫材、農業生產資材、民生生活物資及其他工業用途；其中攸關民眾生命健康的藥品、醫材，衛福部食藥署與經濟部產發署協作，媒合國內藥品與醫材上下游供應鏈，確保供料無虞。

卓揆強調，當前中東情勢尚未緩和，未來對能源及各類原物料供應，仍存在不確定變數，請各部會仍須緊盯所有原物料的來源、製程、調度、分配，以及媒合機制，全面掌握供應鏈動態，確保各項物資供需秩序維持平穩。另外，肥料、飼料及農漁業相關用品目前供應尚屬穩定，並已採取凍漲措施。

卓揆進一步說，若干品項供需秩序日趨平穩，各類民生、消費、醫療及工業用品，如原物料生產足量、製品供應充裕，但中下游供應鏈仍出現不合理漲價，或在成本回復後未即時反映於售價，以及有不法囤積哄抬等情形，請法務部及公平會強化聯合稽查，並請各縣市採取相對應作為全力協助，確實遏止不當行為，恢復市場秩序，降低對民生及產業影響。

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