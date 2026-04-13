李培瑛：Google新演算法 對DRAM需求不減反增

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場先前疑慮Google推出演算法可能降低記憶體使用量，南亞科（2408）李培瑛今明確指出，他與多家雲端AI高層討論後，大家都認為該演算法主要是透過資料壓縮與解壓技術，這將使伺服器與資料中心之間的傳輸更有效率，但計算時仍需解壓縮，目前看來並不會降低對DRAM使用量，反而可能因通訊效率提升，對DRAM需求帶來正面影響。

對於中國記憶體擴產，李培瑛也說，中國記憶體廠過去十多年來持續擴產，對所有供應商都有影響，但對南亞科並沒有直接明顯的衝擊，因南亞科銷售中國客戶比重長期穩定維持在20%上下，並持續維持長期合約合作關係。

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李培瑛表示，AI記憶體需求正成為產業主軸且向雲端與邊緣雙軌擴散，供給端在成熟製程受限與聚焦高階記憶體，整體市況仍強勁穩健。四大客戶參與南亞科私募，增資後持股共10.19%，合作供應協議涵蓋DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4、DDR3、RDIMM、SOD、HDCC等多元產品組合，因應雲端、邊緣與資料中心周邊需求，策略主要強化與客戶的供應鏈綁定，支持其SSD與網通產品發展，同步為新廠投資與擴產配置資金，確立在AI價值鏈的市場地位。

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