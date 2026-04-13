智冠3月成立AI發展中心、開啟人工智能應用新紀元，右為董事長王俊博。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕在 AI快速發展的階段，沒AI就BI（悲哀）!智冠（5478）集團宣布3月成立AI發展中心，2026年將聚焦「AI生態系賦能」與「街頭影音自媒體」兩大核心戰略佈局，正式開啟人工智能應用新紀元！董座王俊博在春酒開場影片中更以「AI虛擬艦長」姿態現身，還加碼發出近百萬紅包，員工樂翻天!

智冠總經理鍾興博表示，3月甫正式成立「AI發展中心」，進一步深化AI生態系統，今年智冠的核心目標是將人工智慧技術深度串聯生態系，並建構集團級「AI知識庫」，透過整合既有業務、內部數據與跨部門資源，AI從單點工具提升至組織協作與決策輔助高度，在強化營運流程中，逐步延展服務邊界。

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AI發展中心由副總李殷獎負責，他表示，目前集團已針對「生成式AI」、「B2B AI」、「B2C AI」三大主題規劃具體應用場景，為整體營運與長期發展累積成長動能，李殷獎解釋，以今年春酒開場影片來看，傳統製作預算約20萬元，但導入AI工具後，成本可以降至約2萬元，日後讓低預算的客戶也有機會透過AI製作行銷素材，擴大客戶群。

去年智冠營收65.18億元、稅後淨利11.88億元、每股稅後盈餘（EPS）7.93元，獲利寫下新高紀錄，更宣布配發7.5元現金股利；王俊博感性地說，今年是成立智冠的第47年，希望集團不只有50年、還有下一個50年，勉勵員工要繼續努力打拼，最後大手筆加碼近百萬元紅包，讓台北、高雄兩地員工歡呼聲不斷。

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