4.4萬人聯署中止引進印度勞工 洪申翰急滅火：符合2前提才會引進

首批印度移工最快今年可能引進，引發民眾反彈，勞動部長洪申翰今日再度於臉書發文回應。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕首批印度移工最快今年可能引進，引發民眾反彈，民眾於「公共政策網路參與平台」提案「立即中止引進印度勞工」，至今已獲近4.4萬人覆議，勞動部上周五發出3點說明，遭外界抨擊不顧民意仍一意孤行，勞動部長洪申翰今日再度於臉書發文，強調「企業端對印度移工的需求」及「印方的執行方案，能否符合我方的要求和把關｣是引進印度移工的兩大前提，若不符合，「就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題」。

一民眾於今年4月3日，以「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫，優先確保國人治安與性別平權環境」為主題，要求行政院在未能提出「除了良民證以外」的有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工，該案於4月8日檢核通過，9日進入覆議階段，短短2天獲得近9000人覆議並成案，至今（13）日已獲近4.4萬人覆議。

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由於今年底前引進印度移工的議題，近日引發國人關注及反彈，勞動部長洪申翰今日於臉書貼文，強調會密切關注社會各種不同面向的聲音，引進印度移工與否，需符合「企業端對印度移工的需求」及「印方的執行方案，能否符合我方的要求和把關｣二大前提，沒有符合就不會有「引進與否」及「引進時間表」的問題。

洪申翰貼文如下：

這幾天大家很關心印度移工的議題，我想跟大家做一點說明。​

首先，在台灣勞動力需求增加的情境下，勞動部有責任保持外國人力多元來源的可能。這也是很多產業的期待。​

「臺印勞工MOU」在2024年二月簽署，年中送交立法院審查。當時的審查，是在不分黨派都參與且支持下通過。在這樣行政與立法的授權下，勞動部開始更進一步跟印方展開磋商。​

在磋商中，臺印雙方當然會提出各自的期待和要求，也因為充分理解這一案社會關切高，所以過程中，勞動部是很審慎的把關，以及提出我方認為重要而必要的要求。也因為這一份審慎，所以在MOU立法院審查通過後到現在，這快兩年不算短的時間，我們是一直都在很慎重的把關中，絕對不是也不會冒進行事。​

近來社會各種不同面向的聲音，我們都有密切關注，因此，我想跟大家報告，接下來的引進與否，需要有兩個前提：​

第一、企業端對印度移工的需求。​

第二、印方的執行方案，能否符合我方的要求和把關。​

所以，如果沒能達成這兩個原則，也就沒有所謂引進的問題，更沒有時間表的問題。

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