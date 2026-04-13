融程電Q2業績估創單季新高 全年雙位數成長再登高峰

融程電董事長呂谷清看好第二季營收創下單季新高水準，全年雙位數成長力拚再創高峰。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕融程電（3416）董事長呂谷清今在法說會指出，受惠於國防軍工與邊緣人工智慧（AI）需求持續升溫，公司第一季營收9.46億元，已創下同期新高，年增約18.21%，第二季在既有動能持續放大之後，單季營收可望進一步挑戰歷史新高水準，全年營運維持雙位數成長動能，並力拚再創高峰。

呂谷清指出，國防軍工與邊緣AI已成為公司主要成長引擎，其中，國防相關產品受惠歐美及中東市場需求擴大，全年營收占比有機會上看五成，且具備較高毛利優勢；邊緣AI則由過去GPU硬體出貨，逐步轉向整合平台與解決方案，帶動產品附加價值提升。此外，醫療市場對價格調整接受度高，亦為近期重要成長來源。

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相較之下，汽車產業受整體市場需求疲弱影響，成長動能偏弱，倉儲物流業務亦面臨低階產品價格壓力。整體訂單能見度方面，呂谷清說，目前2026年在手訂單已達約85%，且多數採取不可撤銷（Non-cancellable）長單機制，部分客戶甚至提前下單至2027年，帶動未來1至2年訂單能見度達歷史高點。

在獲利表現方面，呂谷清指出，先前記憶體價格大幅上漲，單價曾上升3至8倍，導致成本結構與銷售價格出現明顯落差，第一季毛利率約落在37%附近。不過，歷經過去4至5個月與客戶完成價格調整，隨著產品銷售單價提升、庫存成本逐步消化，第二季毛利率有望明顯改善，全年目標維持接近去年約39.5%的水準。

產能與全球布局方面，融程電持續推動多元產能配置，今年將以約新台幣1至2億元投入泰國廠，強化對歐洲市場的供應能力，並作為分散地緣風險的重要據點。此外，公司與合作夥伴合資的新產線預計於今年6月落地，未來可望貢獻約10億至15億元營收，並同步布局在地化後段組裝模式，規劃於美國與日本等地建立生產與服務據點，以提升市場滲透率。

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